雷海潮任大陸國家衛健委黨組書記 料將升主任

大陸國家衛生健康委員會官網「委領導」欄目顯示，國家衛健委副主任雷海潮已出任黨組書記，預料將在全國人大常委會會議上，正式被任命擔任國家衛健委主任。

據星島日報報導，現任國家衛健委主任馬曉偉盛傳因為健康因素，已經長期未公開露面。

公開資料顯示，雷海潮現年56歲，山東省德州市人，中共黨員，博士研究生。他長期在衛生部、北京市衛生系統工作，曾任北京市衛健委主任，2020年任國家衛健委副主任，去年升任國家衛健委黨組副書記。

去年底，雷海潮曾率團赴香港、澳門出席相關活動。在香港期間，他出席第十八屆大陸、香港、澳門衛生行政高層聯席會議，並代表衛健委分別與港澳續簽衛生健康領域合作協議書。

據環球網報導，雷海潮任職北京市衛健委期間，曾著力推動北京市實施醫藥分開綜合改革，取消藥品加成，醫療服務價格改革等，頗受輿論關注。

調任大陸國家衛健委後，雷海潮曾多次出席大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會，並赴地方指導防疫工作，先後擔任過國務院聯防聯控機制綜合組甘肅、安徽、新疆工作組組長等，也曾參加大陸支援香港抗疫工作專班。

去年11月，在國新辦舉辦的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上，雷海潮表示，公立醫院的改革和高品質發展直接關係到廣大人民群眾的看診就醫體驗，且影響民眾的獲得感。

他稱，國家衛健委將與相關部門一道深化醫療服務價格改革，動態調整醫療服務價格，優化醫療機構的收支結構，統籌做好支付方式和人事薪酬制度等方面改革，強化績效考核和綜合監管，促進醫療機構尤其是公立醫院高品質發展，為老百姓提供更良好的服務。