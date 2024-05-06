桃園「改管猴群」清晨封路飆車 警連開11單怒罰7萬

桃園市蘆竹區有民眾昨清晨行經南竹路一帶，發現4、50輛改裝車在路上競速，未戴安全帽且逆向行駛，附近還有許多年輕人圍觀，警方獲報啟動交通快打警力到場，其中一名20歲蔡姓騎士高速逃竄過程中，出現蛇行、逆向、闖紅燈等多項違規行為，遭警方開出11張罰單，罰款高達7萬元，並依公共危險函送。

民眾指出，昨清晨5點經過桃園市蘆竹區南青路，一開始看到一群人以為是陣頭或是進香團體，隨後仔細望向中間車道，才發現原來是「猴群封路飆車」，且每台車皆改管噪音擾人，現場目測至少4、50輛車。從民眾行車紀錄器畫面可見，路上滿滿改管車輛及圍觀民眾，騎士全未戴安全帽在路上奔馳，還有人逆向行駛，誇張景象令網友看了直呼「無法無天」。

對此蘆竹警方指出，昨清晨5點31分接獲民眾報案，蘆竹區南青路有眾多改裝車聚集，隨即啟動交通快打警力到場，群眾見到警方前來立刻駛離現場，其中一名20歲蔡姓騎士高速逃竄，出現蛇行、逆向、闖紅燈、不服稽查取締等行為，最終被警攔獲開出11張罰單，罰款高達7萬元，並依公共危險危險駕駛函送。

另經調閱路口監視畫面，警方已掌握其他車輛，將依道路交通管理處罰條例43條3款二輛以上之汽車共同違反第一項規定，或在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕駛執照。