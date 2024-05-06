地震重挫花東 立委要求災區復原前凍漲東部列線票價

台鐵日前提出公司化後依合理報成率3至5％試算票價3方案，漲幅約35.62％至44.52％，北高最低1144元起，但3方案向交通部報告後遭擱置，交通部次長胡湘麟表示，預計下半年將提出最新方案。但多名立委認為台鐵在花東受地震重挫後調漲票價並不妥，提出臨時提案，要求凍漲台鐵東部列線的票價。

立法院交通委員會今邀請交通部進行專案報告，多名立委關心花東地區遭地震重挫，還要面臨台鐵票價調漲。立委林國成表示，花東地區在地震過後，觀光署一邊積極提倡觀光欲復甦當地經濟，但交通部卻在另一邊規畫調整全線票價，認為時機不妥，建議考量花東地區災情，在這2至3年不調整票價。

提案內容指出。鑑於東部交通發展，近10年未到交通部重視，尤其是東部民眾仰賴的鐵道運輸，迄今尚未完成雙軌及電氣化，儼然落後西部近20年。然台鐵公司化後，汲汲於營利獲取，忽略長期漠視東部鐵路建設；另外，一票難求的問題仍未有效解決。

在諸多問題仍須台鐵盡速研處之餘，卻提出最為不相關的漲票價政策，嚴重損壞東部民眾搭乘權益，要求交通部及台鐵公司，在花東鐵路電氣化及雙軌化尚未完成，且東部一票難求之情況仍無效解決前，決議凍漲台鐵東部列線的票價，避免帶給東部民眾及外縣市觀光客的衝擊。

交通部次長胡湘麟表示，票價機制為何後續將再研議，但考量花東地區災情，認同立委林國成的說法，可考慮在花東地區災情恢復前凍漲票價。

經調整後，最後立委要求交通部及台鐵公司，在花東鐵路電氣化及雙軌化尚未完成，且東部災區完全復原之前，凍漲台鐵東部列線的票價。