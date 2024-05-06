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影／傻眼！打開引擎蓋驚見鳥巢、小老鼠 苗栗監理站首見、車主也嚇到

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一輛休旅車日前到苗栗監理站驗車時，赫然發現引擎室有鳥築巢，還有3隻剛出生的小老鼠。圖／苗栗監理站提供
一輛休旅車日前到苗栗監理站驗車時，赫然發現引擎室有鳥築巢，還有3隻剛出生的小老鼠。圖／苗栗監理站提供

一輛休旅車今年5月2日到苗栗監理站驗車時，赫然發現引擎室有鳥築巢，還有3隻剛出生的小老鼠，考檢人員及車主都傻眼嚇一跳，還是監理站第一次驗車驗到鳥巢、小老鼠。

10年車齡以下車子，每年要驗車1次，10年以上每半年1次，苗栗監理站長蘇淑賢表示，一般來監理站驗車，引擎室都很乾淨，未料，5月2日驗車發現一輛休旅車內竟然有鳥巢與小老鼠，這也是監理站首例。

「一打開引擎蓋，我嚇了一大跳，車主也嚇一跳！」考檢人員說，這輛休旅車的車身號碼，必須從引擎室內檢查，當時一打開引擎蓋時，就有鳥巢的樹枝掉落，他還以為有小鳥在巢內，可能小鳥已經飛走，又在引擎室發現3隻小鳥。

考檢人員傻眼，而車主也表示車子停在工地，平日也有發動，傻眼怎麼會有鳥巢、小老鼠，考檢人員研判小動物應是從車子前進氣口進入，母鳥在空氣過濾器築巢，母鼠在引擎蓋的間隙產子。

蘇淑賢說，很多車主把車子維護保養都交給保養修理廠，自己連引擎都很少開，才會發生案例，提醒民平日多注意，雖儀表板會有警示，還是要有簡易檢查「五油」、「四燈」、「三水」的習慣。

五油指動力方向盤油、引擎機油、變速箱油、煞車油、汽油；四燈指頭燈、方向燈、煞車燈、儀表板燈 ；三水指引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水。

監理站 老鼠 車主

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