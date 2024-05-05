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恐50歲才退伍？立委籲延長志願士兵服役年限 專家態度保留

中央社／ 台北5日電
立委楊曜透過書面質詢，建議志願士兵上等兵服役年限延長。圖為示意圖。記者洪哲政／攝影
立委楊曜透過書面質詢，建議志願士兵上等兵服役年限延長。圖為示意圖。記者洪哲政／攝影

立委建議，將現行上等兵服現役最大年限10年再延長。軍事學者蘇紫雲認為，此舉恐出現志願士兵到50歲才退伍情況，且現行國軍制度已能讓有心軍旅的志願役士兵，轉服士官或軍官，延長志願士兵服役年限的必要性不高。

立委楊曜透過書面質詢，建議志願士兵上等兵服役年限延長；國防部回覆指出，如延長志願士兵服役年限，恐不利幹部領導統御及部隊管理，影響作戰任務遂行，亦不利國軍整體人力經管運用，對基層部隊戰力產生負面效應，應等待完善各項配套措施後，始行研議。

備役陸軍中校、弘光科大兼任助理教授紀東昀告訴中央社記者，志願士兵不想升士官，通常是因為要負擔更多責任，以及有可能會被輪調等因素；若延長志願士兵服役年限，也可能會出現老士兵欺負年輕軍、士官的情況。

紀東昀指出，目前的制度設計，就是鼓勵志願士兵若想留在軍中，就必須轉服士官甚至軍官，繼續精進及擔負更多責任，領導士兵。

紀東昀表示，軍隊是學習型組織，不斷會有新裝備、觀念進入，且戰場情勢一直再演進，若志願士兵不願意配合精進或承擔更多責任，到了服役年限就應該離開軍隊。

紀東昀認為，若是因為沒有士官缺額可轉服，軍方可參考美軍建立國民警衛隊制度，成為國軍的「預備隊」，讓成熟的軍、士官轉任又不用退伍，讓現役部隊有空缺可讓新的軍、士官加入。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪指出，參考各國對於國防醫學的標準，18歲至28歲的體適能，最適合擔任士兵階級職務，隨著年紀增長，如聽覺、視覺都會因年齡退化，而國軍志願士兵的召募年齡是18歲至32歲，也是參考各國相關標準。

蘇紫雲表示，「志願士兵服役條例」規定，志願士兵除役年齡，為屆滿45歲之年12月31日，所以32歲進入軍中擔任志願士兵若未轉服軍、士官，可能43歲左右就會服滿上等兵服現役最大年限10年退伍。

蘇紫雲說，目前制度讓志願士兵有機會轉服士官、軍官，且難度不高，實無必要再延長志願士兵服役年限，造成出現服志願士兵到50歲才退伍的情況。

國軍 志願役 蘇紫雲

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