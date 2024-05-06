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北市女偷超商紅酒「直奔教會」 糗...3天後教友陪她做筆錄

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子日前在北市中正區超商偷走一瓶「黃尾袋鼠」紅酒，得手後跑到100公尺內、一個街口外的教會參加活動，警方事後獲報紅酒被偷，調閱監視器畫面發現她往教會方向逃逸，直接至教會問「認不認識這個人？」3天後林女在教友的陪同下，一起到派出所製作筆錄，並在隔天歸還偷走的紅酒，警詢後被依竊盜罪送辦。

中正二分局南昌路派出所4月14日獲報，中正區寧波西街的7-11超商紅酒遭竊，店長說，14日晚上清點商品，發現一瓶要價450元的「黃尾袋鼠」紅酒不見了，調閱監視器畫面發現，是一名女子中午時候趁人不注意，把未結帳的紅酒直接塞進包包後離開。

警方隨後擴大調閱涉嫌人林女（62歲）逃逸路線，發現她得手後，在店外一度把偷來的「戰利品」從包包拿出來看一眼，之後沒有逃之夭夭，直接至附近100公尺內的教會參加活動。

警方見狀，至教會詢問「認不認識這個人，她偷竊」，沒想到現場兩名教友異口同聲說「認識」，教友不解她為何會偷竊，答應員警說「會勸她至派出所投案」；3天後，林女果然在教友的陪同下，到派出所製作筆錄。

林女警詢時始終未說明為何要偷紅酒，由於她竊盜前科累累，員警懷疑是有偷竊癖，詢問「酒還在不在」，林女說「在」，員警於是聯繫超商店長協助歸還贓物，並見證林女跟超商簽和解書；儘管如此，偷竊是公訴罪，警詢後林女仍被依竊盜罪函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

監視器畫面拍下，林女（62歲）得手後，在店外一度把偷來的「戰利品」從包包拿出來看一眼。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下，林女（62歲）得手後，在店外一度把偷來的「戰利品」從包包拿出來看一眼。記者翁至成／翻攝
北市中正區寧波西街的7-11超商紅酒遭竊。記者翁至成／翻攝※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
北市中正區寧波西街的7-11超商紅酒遭竊。記者翁至成／翻攝※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

偷竊 紅酒 超商

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