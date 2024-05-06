今年債券ETF規模2.4兆 這檔規模、受益人增加奪雙冠王

統計今年來整體債券 ETF(不含槓反型)規模近2.4兆元，增加近3,389億元，受益人數近159.5萬人，大增近49.5萬人；統計今年來規模增加前十大債券 ETF 中，群益 ESG 投等債20+（00937B）今年來規模達1,210.2億元，增加940.2億元，受益人數近25.8萬人，增加15萬人，規模及受益人數增加的數據雙雙居整體債券 ETF 之冠。

雖然聯準會降息時間點遞延，不過在總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心 PCE 走勢和緩之下，年內啟動降息的機會仍高，因此仍澆不熄投資人透過債券 ETF 卡位布局債市的熱情，統計今年來整體債券 ETF(不含槓反型)規模增加近3,389億元，受益人數也大增近49.5萬人，債券 ETF 追募盛況延續，根據投信投顧公會網站及群益投信官網的資訊，00937B第6次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為195億元，於5月3日起進行初級市場配售。

財富管理專家表示，00937B自上市以來持續受投資人青睞的因素在於其產品設計符合投資人多項需求，因此以規模與受益人數的增長狀況來看，00937B今年來規模增加近940.2億元，整體規模達1,210.2億元，受益人數近25.8萬人，增加15萬人，增加的數據雙雙居整體債券 ETF 之冠，人氣最旺。

財富管理專家認為，從產品設計來看，00937B的投資標的鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配息能力，長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，亦有資本利得空間可期。

財富管理專家進一步指出，在收益分配機制方面，00937B採取月配機制，提供投資人打造月月領息的管道，加上00937B也具有收益平準金，能發揮穩定配息的作用。觀察00937B掛牌以來已三次配息，並即將進行第四次配息，且連續四次的每股配發金額都維持0.084元，可見其配息政策訴求穩定，讓投資人免於面對配息忽高忽低的狀況。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人，務必審慎評估價格之合理性，目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

統計今年來規模增加前十大債券 ETF，依序是00937B群益 ESG 投等債20+、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00933B國泰10Y+金融債、00720B元大投資級公司債、00795B中信美國公債20年、00754B群益AAA-AA公司債、00857B永20年美公債、00725B國泰投資級公司債、00931B統一美債20年等。