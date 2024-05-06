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影／台南近百班級5千童停課！ 腸病毒躁動市府呼籲勤洗手
台南學童今年感染腸病毒特別多，至今已5000多學童、近百班級陸續停課，人數往年同期3000多人大幅增加近五成，推測沒有通報的病例更多。
疾管署監測顯示到4月30日全台腸病毒健保門急診就診141136人次、1例重症感染克沙奇A10型。台南市腸病毒健保門急診就診5659人次，較去年同期3769人次增加48.6%。
台南市長黃偉哲表示，台南雖至今沒有出現重症個案，但絕對不可輕忽，提醒家長要嚴陣以待，留意孩童狀況、大人小孩都莫忘勤洗手。
衛生局長李翠鳳說，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，且重症病程發展快速，家長及教托育人員若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮（肌抽躍）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，要儘速送到台南成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓等5家腸病毒重症責任醫院醫院治療。
李翠鳳提醒家長腸病毒的傳染力強，多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，但家中嬰幼兒易感染，儘量不帶嬰幼兒至公共場所，出外回家在樓抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，降低嬰幼兒感染機會。
因酒精對腸病毒效果有限，衛生局建議使用含氣漂白水消毒，一般環境使用500ppm含次氣酸納漂白水擦拭。取10cc市售漂白水加入1公升自來水。用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則取20cc市售漂白水加入1公升之自來水。環境、器具消毒水擦拭完畢靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒。
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