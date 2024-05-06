日男童稱前世「17歲車禍亡」 母憑手繪圖找出「一模一樣」事故現場
有些人相信生命有所謂的輪迴轉生，一個人上輩子的記憶，有可能會帶到下輩子。日本就曾有位男童，透露自己生前如何過世，並且還畫出事發地圖，疑似輪迴轉世的神秘事件。
根據日本媒體「月刊ムー」報導，一位名為野村咲太郎的男童，在3、4歲左右的時候，有一天突然跟媽媽說「現在媽媽的聲音變不可愛了」。咲太郎的媽媽以為是在說她，但詢問之下，咲太郎說自己講的是「以前的媽媽」，開始透露前世的記憶。
咲太郎指稱上輩子是在騎機車途中出車禍身亡的，因此這輩子不願再騎機車。他說自己前世是17歲的高中生，某天綠燈騎車過路口時，遭到右方來車追撞。儘管救護車和前世的母親都抵達現場，立刻將他送進醫院動手術，但還是不幸身亡。
咲太郎曾經畫下事故當時的地點，並且透露一些訊息，像當天是放假，機車是紅色的，車款類似山葉機車JOG或本田的LIVE DIO；死亡時間約在1990年代，自己是獨生子，母親是家庭主婦，父親是醫療關係者。另外，自己過去喜歡玩任天堂紅白機，曾經打過初代超級瑪莉歐等等。
咲太郎的母親循著這些線索，還真的找到當初事故的地點，只是前世父母不願聊起悲傷回憶，因此拒絕聯繫。這件事情也引起日本社群網站的討論，有人提到過去在國外，也有人靠著前世的記憶，找出殺死自己前世兇手的案例，懷疑輪迴轉生的可能性。
野村咲太郎君の話興味深いね— かずたに (@sa69wagi) May 3, 2020
実際に海外で前世自分を殺した犯人を、生まれ変わって見つけ出した。っていう事例があるし 俺は信じるなあhttps://t.co/O2RCTlg309
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