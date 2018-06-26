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凱恩強勢領軍英格蘭 貝克漢一張舊照洩漏隊長戀史

聯合新聞網 綜合報導
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英格蘭隊長凱恩。 美聯社
英格蘭隊長凱恩。 美聯社

本屆世足英格蘭三獅軍團頻頻傳出佳績，讓英國球迷們燃起「抱著冠軍回家」的夢想。這幾次得勝的最大功臣，非英格蘭輔上任的隊長凱恩（Harry Kane）莫屬。凱恩先是在19日英格蘭對突尼西亞的比賽中，以一記頭錘破網帶領英格蘭以2:1摘下首場勝利；接著在第2戰中又以「帽子戲法」獨進3球，以6-1的比分擊潰對手巴拿馬晉級16強。這名24歲的年輕隊長顯然勢不可擋，成為英格蘭的足球英雄。

貝克漢本月18日在IG上PO出一張舊照片，寫下「恭喜凱恩帶領英格蘭打進世界盃，祝你們好運」，原來照片裡右邊的小球迷，就是13年前的凱恩。當時年僅12歲的凱恩視貝克漢為偶像，誓言長大以後要成為跟貝克漢一樣厲害的足球明星，這張照片是當時凱恩參加足球訓練營時所留下的，而照片左邊的小女孩則是凱恩的青梅竹馬凱特(Kate Goodland)。他們在訓練營中認識了彼此，凱恩當時即對凱特一見鐘情，並在七年之後將凱特追到手開始交往，歷經六年愛情長跑後成為夫妻。

13年前和貝克漢合影的小球迷，如今成為帶領英格蘭勇闖世界盃的隊長凱恩，當時結識的...
13年前和貝克漢合影的小球迷，如今成為帶領英格蘭勇闖世界盃的隊長凱恩，當時結識的青梅竹馬女友也在最近成為他的妻子。圖擷自 IG:davidbeckham

風光帶領英格蘭的隊長凱恩，他的足球之路走得並不順遂。高中時曾因體重過重被球隊釋出，隨後在各足球隊中漂泊，即使後來加入了熱刺隊也總是不受重視。在他跌跌撞撞的足球生涯中，凱特一直陪伴在他身邊鼓勵他。四年前勤奮練球又表現穩定的凱恩漸漸贏得教練和球隊的重視，當他開始揚眉吐氣在足球場上踢出自己的成就後，也立即向一直不離不棄的凱特進行了浪漫的求婚，隨後兩人生下了愛的結晶。

即使超級球員們的身邊總是少不了花邊新聞，足球明星們永遠不乏身材熱辣的名模女友陪襯，相較之下凱特外貌並不特別出眾，但她對凱恩堅定不移的愛卻成為這名足球員的最佳後盾，他們兩人的愛情也成為足球場外的另一段佳話。

在他們和貝克漢合影後，十三年過去了，凱恩如今成為貝克漢的接班人，帶領英格蘭勇闖世界盃，而凱特則成為守護凱恩愛情和夢想的見證人，和他相互陪伴。

凱恩和凱特結識於足球訓練營，經過6年的愛情長跑後成為彼此的另一半。圖擷自 I...
凱恩和凱特結識於足球訓練營，經過6年的愛情長跑後成為彼此的另一半。圖擷自 IG:harrykane

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