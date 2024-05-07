戰況雖充滿各種懸疑 雷霆應能6戰淘汰獨行俠

雖然例行賽雷霆對獨行俠3勝1敗，攻防都展現相當統治力，但季後賽七戰四勝，雷霆應該很難輕鬆過關。雷霆經驗還是嫩是事實，年輕總要繳昂貴學費，但NBA這年頭，年輕、快腿、爆發力、投籃技能已經明顯輾壓經驗、球星、天賦也是事實。

更何況季後賽獨行俠比起例行賽，獨行俠已經進化成為一支更好，擁有更完整團隊合作球隊，尤其是防守提升、禁區護框和籃板、二波，獨行俠都打出有別於例行賽表現。對獨行俠來說，還有一個很重要，獨行俠二號球星厄文經常「開外卦」，直接帶走比賽。

賽前預測：雷霆4：2獨行俠。有點震撼，對不，我居然這麼小看獨行俠。

雷霆終將打進西決 四大關鍵決勝點

1、唐西奇無法防守，厄文也很難守住，這兩人是獨行俠最大優勢，現在厄文更深深理解，他是來輔佐唐西奇，不是來帶隊，厄文打得愈發自在，單兵攻擊更加可怕。雷霆並不需要同時限制這兩人發揮，那也是不可能任務。

不過雷霆也有一個無法防守的核心亞歷山大。雷霆優勢在兵源充裕，可以用來採取針對性對位防守的球員深度很驚人，201公分威廉斯、203公分吉迪、193公分多爾特、201公分海沃德、195公分維金斯、190公分華勒斯可以用來對位唐西奇和厄文，雷霆年輕有力，速度對抗壓迫性都有難以置信陣容深度。雷霆有能力累垮獨行俠，至少可以拖住獨行俠後腿。

雷霆在首輪對鵜鶘贏得輕鬆，他們團隊年輕有活力，同樣有能力累垮獨行俠。 影片來源：雷霆 YouTube官方頻道

2、中鋒霍格蘭。216公分長人霍格蘭在雷霆的存在和地位非常特別，儘管是第一年打NBA菜鳥，但速度一流，防守意識完整，協防能力和對位都足以讓他入選年輕最佳防守球隊。雷霆陣容就是需要這塊關鍵拼圖，有身高、運動能力，有防守、還能拉開空間，他幫助雷霆成為一個更完整、沒有打法隊型漏洞團隊。

3、獨行俠那條漂亮、優質鋒線，在雷霆對位下，很難佔到便宜。獨行俠六戰淘汰快艇，鋒線、對位、防守至為關鍵，他們有效限制快艇的發揮和進攻效率，有身高、力量、對位和體型優勢。但雷霆鋒線、身高、對位，主要輪換都在193-216公分之間，8-9人輪換是雷霆教練戴格諾特用人風格，一旦獨行俠鋒線和防守、對位不能產生輾壓效果，唐西奇和厄文的單兵、開外卦、空間都會受到壓縮。

4、獨行俠缺少第三、第四穩定得分點，這是雷霆整體更有機會贏球關鍵。

獨行俠在首輪打敗快艇像是演奏了一場優美的交響樂，但是對上雷霆不容易保持穩定的節奏。 影片來源：獨行俠 YouTube官方頻道

雙方都很年輕、有力，剩下就比教練跟員之間的信任和球員想要贏球信念，更強大的一方可以取得優勢。這個系列賽氣勢、節奏，應該是取決於兩個頂級球星亞歷山大和唐西奇的對決和發揮。

雷霆一哥亞歷山大今年季後賽場均27.3分、6籃板、5助攻，投籃命中率4成76，三分球稍差，三分命中率只有2成94。獨行俠老大唐西奇今年季後賽場均29.8分、8.8籃板、9.5助攻，但投籃命中率4成，三分命中率2成4，都遠低於例行賽個人水平。

唐西奇打法全能，數據爆炸，但很吃三分手氣，而且非常黏球，季後賽個人效率和命中率都明顯下滑，雷霆只要施加更高強度防守、提早包夾、對位，消耗唐西奇體能，降低他進攻效率、投籃命中率，雷霆打進西決機率非常高。

雷霆應該在六戰結束前就能淘汰獨行俠。