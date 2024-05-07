季後賽上演連續40分神蹟 布朗森成尼克救世主

2023-24年球季開打之際，隨著陣中主力藍道（Julius Randle）受傷，沒人預期紐約尼克隊能在東區殺出重圍。未料，此時卻誕生了一位新任救世主，上周四布朗森（Jalen Brunson）率隊淘汰實力強勁的費城76人隊，一路殺進NBA季後賽第二輪，人們開始討論是否該給予布朗森個巨星名號？

當尼克隊在2022年以4年1.04億美元續約布朗森時，外界一度對此譁然，認為球隊這下冤了！沒人會想到，這筆約不但簽的妙還改變球隊命運，這位二輪新秀就是他們提燈籠尋覓的對象。過去十年，尼克換過無數控衛如穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、裴頓（Elfrid Payton）、柏克（Trey Burke）等，甚至連過氣巨星羅斯（Derrick Rose）和沃克（Kemba Walker）都招來，藉此強化耗弱的後場。2017年樂透區菜鳥尼利基納（Frank Ntilikina） 沒養出效果，直到布朗森加入方迎來曙光。

2022-23年球季結束，他平均每場可繳出24分，並帶尼克隊闖入季後賽。翌年，他在場上展示自己全方位技巧，用轉身、假動作等招數晃過對手取分。除此之外，他一點一滴改進自己的進攻手段，包括更頻繁的三分外線、拋投和中距離，當他受到對手壓迫防守時，助攻次數逐漸上升，失誤卻開始下降。根據聯盟數據，當他在場上時尼克每100次進攻可得121.5分，進攻效率名列前茅。他不在場的674分鐘裡，尼克每100次進攻降到105.2分，瞬間跌到聯盟末段班。本季例行賽平均上場35.4分鐘，與上一季差距不大，但平均得分從24上升至28.7，顯示他正持續進步、成長曲線正往上攀升。

季後賽首輪精彩的系列賽廝殺，我們來回顧是誰幹掉了76人隊？各方將矛頭指向布朗森，4月20日第一場摘下22分，第二場24分，之後四場系列賽平均命中率49％、貢獻42分，助攻平均來到10.25次，且後三場比賽得分均未低於40分，幾乎憑一己之力放倒對手，不愧是尼克隊的致勝功臣。因此，從去年底開始，聯盟就傳出尼克隊的布朗森，已經從「不錯的球員」蛻變為最佳球員之一，包括首度進入全明星名單，亦在例行賽MVP候選人中被提及，儘管整年受到傷病困擾，仍讓尼克以東區第二種子晉級。

布朗森在季後賽首輪打出超級球星身手。 影片來源：尼克 YouTube官方頻道

獲得眾多讚譽其來有自，尼克與76人隊的廝殺，絕對是布朗森冉冉升起的關鍵。系列賽第六場，布朗森面對退無可退的76人隊，是以單場41分表現捏熄對方反撲的氣焰，甚至球評說這股王者氣勢不亞於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。要知道，自從1993年季後賽至今，只有布朗森連續四場比賽得超過37分以上，自1989年MJ對克里夫蘭騎士隊後，首位連續三場拿40分的也只有布朗森，這股接管比賽的氣勢，為他晉升超巨之林大大加分。

當然，從一位替補球員破繭而出，並非所有人都給予布朗森如此高的讚譽，《福斯體育》球評布洛薩德（Chris Broussard）主張，這位後衛雖然表現出色，但仍未達到超級巨星的地位，他說：「放慢腳步！你有這樣的季後賽表現，不意味你就是一位超級巨星。布朗森如果是一樂透區新秀，進入聯盟成為明星理所當然！但事實是身為第二輪的新秀，扮演長達四年的配角，沒有人會相信你會成為明星，至少不是現在，人們需要看到更多…。」

布朗森在對76人系列賽表現確實出色，但還是有些人不認為他已到超級球星的水平，他仍需要靠後續的表現證明自己，若能淘汰溜馬隊晉級東區冠軍賽將能獲得更大的肯定。 美聯社

在NBA籃壇人們對超級巨星的定義為何？有人相信，聯盟只有四、五位堪稱超巨，那麼布朗森恐怕還不夠格。然而，若定義超級巨星是夠優秀、可成為在季後賽佳績球隊的主力，布朗森已經是其中一人，因為尼克隊歷經多年顛沛流離的重建之路，曾將林書豪、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在內等多位球星奉為救世主，卻只有在布朗森接管比賽下，得以連續兩年晉級到第二輪。當然，尼克的季後賽之旅還未結束，布朗森可以帶隊殺入聯盟冠軍賽證明，他比外界想像的各有影響力，能否碾壓印第安納溜馬隊會是個考驗。