晴朗炎熱今恐飆逾36度高溫 明天東北季風到轉濕涼
中央氣象署發布馬祖地區濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。
今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，留意局部較大雨勢，西半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，今天清晨各地低溫約23至25度，白天宜花地區高溫約27度，其他地區高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱，屏東近山區有局部36度以上高溫。金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。
明天、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫為20度左右，其他地區早晚亦涼，低溫約22至24度。
明天華南雲系東移影響，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
周四環境轉乾，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。
周五至周日東北季風減弱，氣溫漸回升，各地大多為多雲到晴，白天高溫可達30左右或以上，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。
下周一鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
14日至16日鋒面位於台灣附近，各地天氣轉趨不穩定，易有短暫陣雨發生，預報仍有不確定性。
近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要避免前往山區活動，並注意自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言