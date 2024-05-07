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晴朗炎熱今恐飆逾36度高溫 明天東北季風到轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部地區為多雲到晴的天氣，白天宜花地區高溫約27度，其他地區高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱。本報資料照片
今天西半部地區為多雲到晴的天氣，白天宜花地區高溫約27度，其他地區高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱。本報資料照片

中央氣象署發布馬祖地區濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，留意局部較大雨勢，西半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天清晨各地低溫約23至25度，白天宜花地區高溫約27度，其他地區高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱，屏東近山區有局部36度以上高溫。金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫為20度左右，其他地區早晚亦涼，低溫約22至24度。

明天華南雲系東移影響，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周四環境轉乾，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

周五至周日東北季風減弱，氣溫漸回升，各地大多為多雲到晴，白天高溫可達30左右或以上，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周一鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

14日至16日鋒面位於台灣附近，各地天氣轉趨不穩定，易有短暫陣雨發生，預報仍有不確定性。

近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要避免前往山區活動，並注意自身安全。

低溫 馬祖 高溫

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