日職／打擊最差如何奪冠 2011年的中日龍值得富邦悍將參考

富邦在上週的4場比賽中有3場都以1分之差輸掉比賽，唯一贏的比賽也只得1分，靠著投手的強力壓制才辛苦獲勝，其實在這幾場賽事中，富邦不乏多次的得點圈打擊機會，甚至於都只要1支適時安打或犧牲打就可能有不同的結果，可惜富邦打擊仍延續前幾年的低迷，本季至今進行了23場比賽，團隊打擊率僅有2成40，連同3成04的上壘率、183支安打、7轟等幾項打擊數據，竟然還輸給首年打一軍的新同學台鋼而在聯盟墊底。

打擊表現全聯盟最差，到底要怎麼樣奪冠，富邦或許可參考2011年的中日，那年他們以75勝59敗10和，5成60的勝率拿下央聯優勝，完成隊史上首次的2連霸，10年中日的戰績是79勝62敗3和，團隊打擊率是2成59，加上539分的總得分，都是央聯倒數第2名，只贏過橫濱，119轟則是第4名，打擊火力可說是後段班，但在那個12支球隊的團隊防禦率幾乎都超過4的球季，中日的團隊防禦率僅有3.42，及521分的總失分，都是全日職最低，在央聯甚至比居次的巨人還少將近100分。

隔年日職採用統一球，造成全壘打數銳減，打擊能力原本就很差的中日，這一年的進攻數據更是大幅下修，144場比賽打下來總共只得到419分，場均為2.9分，打擊率也降至2成28，這兩項數據都被橫濱超越，在央聯墊底。

打擊變差，中日本來就十分堅強的投手戰力卻因統一球而受惠，410分的總失分及2.46的團隊防禦率都比上季低，即使全日職整體呈現投高打低的狀況，但中日的投手表現在央聯仍維持第1名，其中先發投手群防禦率是2.61，後援投手更是全日職最佳的2.10。

這一年中日先發輪值中有左右護法陳偉殷及吉見一起，還有兩名強力洋投，4人就貢獻了41勝，中繼則有出賽79場、拿到52個中繼點的淺尾拓也，另外還有出賽超過50場的小林正人、鈴木義広等，最後一道防線則是絕對的守護神岩瀨仁紀，他這年拿到37次救援成功，投手群繼10年球季後，再度幫助打擊積弱不振的中日奪下央聯優勝。

淺尾拓也在2011年球季中繼出賽79場，是中日能2連霸的大功臣。 中日龍FB官方粉絲團

再說回到富邦，富邦這幾年的打擊與當年的中日同在各自聯盟表現最差，不過投手表現卻不算太差，今年還有排第3名的團隊防禦率及堪稱全聯盟最強的勝利組牛棚，新洋投羅戈、布蘭登的表現也漸入佳境，投手群還算能與其他球隊相互抗衡，如果能針對自身的優點去做隊形及戰術調整，在戰績上或有突破的可能性，畢竟打擊已經多年沒有進步，教練團成員都換好幾輪了還是這副慘況。

但富邦陣中沒有像當年中日的陳偉殷、吉見這種等級的王牌投手，也沒有絕對強勢的先發輪值群，要像中日一樣以投手打天下，除了依靠選秀及養成來發掘出更多投手的可用之兵外，還是得考驗著教練團對球員的了解及臨場調度上的靈活，在投手出狀況或比賽後半段領先的情形下，果決啟用勝利方程式，不要再因為後段無法守成而輸掉原本應該贏下來的比賽。

台灣旅外投手陳偉殷在10、11年中日連霸時期表現非常優異。 聯合報系資料照片

另外一個富邦與中日最大的不同，還是在於中日打線上有洋砲布蘭柯（Tony Blanco），他09年加入中日後連兩季打出30轟以上，11年雖僅出賽78場，仍打出16轟，在他之後還有和田一浩、平田良介、森野將彥這3人打出10轟以上，雖然4人的打擊率都不高，至少還有若干的長打火力，這也是富邦比中日還要欠缺的，得點圈打擊率不佳、長打火力不足等都是問題，5日的比賽更是被中信的3轟直接擊沉，進攻能力如再提升，自然可以讓投手在對決對手時有更強的後盾。

看到這裡，或許有人會想起中日連霸那兩年都打進日本大賽，11年面對軟銀時，投手發揮壓制力，總共只讓對手得到17分，場均不到3分，不過自己7場卻也只打出34支安打、得到9分，得分是軟銀的一半，被台灣網友戲稱死屍打線，最後連兩年都打滿7場後落敗，無法繼07年後再奪下日本一，之後進入黑暗時代，12年下來只有2次打進季後賽，這樣的中日值得學習嗎？即使如此，中日當時就是靠著投手拿下2次聯盟優勝，富邦卻連1次季冠軍尚未曾拿過呢。