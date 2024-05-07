線上博弈洗錢猖獗 520前檢警全台執行「查緝賭博專案」

近年線上博弈風氣盛行， 不少「娛樂城」都透過虛擬貨幣及第三方支付從事洗錢活動，連刑事局三線二星警政監林明佐都被博弈集團收買，上週被檢方依貪汙等罪聲押獲准；準總統賴清德將於520就職，檢警高層規劃從5月6日至15日一連10天，在全台各地執行「查緝賭博專案」，重點掃蕩博弈洗錢集團，專案首日已有所斬獲。

刑事局警政監林明佐涉與博弈集團有密切往來，帳戶內甚至有2000萬元不明資金，前立委余天女婿陳鑒也涉擔任詐騙集團收水頭，近日雙雙遭羈押禁見，顯示博弈洗錢、詐騙問題依舊嚴重；由於線上博弈幕後都有黑幫身影，引發治安疑慮，檢警高層日前召開專案會議，決定在520前執行一波大規模查緝賭博行動。

據了解，檢警這波掃蕩的對象除線上博弈業者外，也會針對大型職業賭場進行查緝，另外也會鎖定槍枝、毒品、詐團展開重點打擊。據了解，檢方至少開出上百張搜索票，指揮刑事局、各縣市警察局、市刑大執行專案行動，另外調查局打詐中心也鎖定詐團機房進行蒐報。

據指出，林明佐被收押後，專案小組認為尚有共犯未到案，經過分析扣押手機與金流後，懷疑是中部知名線上博弈業者透過白手套行賄，且對象不只林明佐1人，近期還會有第2波搜索行動。

另外，八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭男以5000萬元交保，限制出境，同時配戴電子腳環防逃。但檢方發現郭男長期以購買美國躉型保單隱匿巨額資金，因此以四大理由抗告，台灣高等法院撤銷原交保裁定，發回新北地方法院更裁，新北地院今天下午4點50分將重開羈押庭。

檢方調查，郭哲敏是AE集團負責人，也是地下匯兌與洗錢集團首腦，AE集團的賭博平台表面上雖瓦解，但市場需求依然不減，並且改由另一批人換個名稱持續經營，各類型跨國線上簽賭依舊猖獗，檢警因而將北中南大型網路簽賭站列為重點查緝對象，專案執行首日已有成效，並持續進行中，520前會對外說明查緝成果。