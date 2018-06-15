帥到暴動！世足德國隊藍西裝配白鞋 簡直名模團

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-15 10:28 用LINE傳送

德國足球隊以一襲藍色西裝配上白鞋，吸走粉絲目光。圖／取自HUGO BOSS官網

2018 FIFA 足球世界盃於14日開打，粉絲除了關心運動賽事進度，球員的亮麗外表也受到矚目。德國 高級精品品牌Hugo Boss過去早已多次為德國足球隊設計專屬服飾，今年也不例外，這次讓德國隊球員穿上一襲深藍色西裝，搭配休閒的小白鞋，帥氣逼人的德國隊宛若名模降臨，讓球迷們大喊「根本是韓國男團」。

2014、2016年Hugo Boss就曾為德國隊量身打造專屬西裝，今年Hugo Boss為德國球隊設計的深藍色西裝不僅顏色吸睛，裡面還藏有許多細節，西裝上印有德國足球隊隊徽的雄鷹圖案，代表著勇敢進取，另外西裝領子後還藏有德國國旗裝飾，小細節盡展魅力。

HUGO BOSS在西裝設計了許多小巧思，盡展運動員們魅力。圖／取自HUGO BOSS官網

中衛胡梅爾斯擔任品牌大使，被網友評為「帥到沒天理」。圖／取自HUGO BOSS官網

另外Hugo Boss同時推出休閒風格的飛行員夾克與休閒長褲，中衛胡梅爾斯（Mats Hummels）此次擔任品牌大使，穿上飛行員夾克的休閒風，褲頭上還有抽繩設計，很能襯托運動員風采，整體風格輕鬆卻也不失正式感，被網友評論「又帥又會踢球，太不公平了」。

球隊教練勒夫 站在隊伍最前方帶隊，被網友笑稱「教練要帶練習生出道了嗎？」還沒正式開踢，德國足球隊就以時髦裝扮吸走許多粉絲目光，網友紛紛大讚「顏值爆表」、「帥到沒朋友」、「該換哪張當桌布」。

勒夫教練在隊伍最前方帶隊，網友笑稱「要帶練習生出道嗎？」圖／取自HUGO BOSS官網