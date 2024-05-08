全大運／東道主台體獎牌榜排第2 明年長榮大學接棒

113年全國大專校院運動會今天圓滿閉幕，在教育部體育署長鄭世忠見證下，東道主台體大校長許光麃將全大運會旗，交接給明年承辦全大運的長榮大學校長李泳龍，和全國好手相約明年台南再見。

創校63年的台體大今年第6度承辦全大運，共頒發出541面金牌，台北市大以92金、72銀、55銅在獎牌榜笑傲群雄，成為113年全大運最大贏家，「地主」台體大笑納90金、57銀、60銅居次，國體大以47金、52銀、58銅排名第3，形成國內競技運動教育著名的「三體」再度霸榜局面。

113年全大運共有3項、6人次破全國紀錄，以及35項、64人次破大會紀錄，包括昨天田徑場虎尾科大葉柏挺跳出2公尺30的男子跳高全國新猷，今天台師大陳彩娟在女子七項也打破高懸26年的大會紀錄。

體育署長鄭世忠恭賀選手在本屆賽會的傑出表現，期許將來征戰國際賽事，發揮更出色，「特別感謝主辦學校跟台中市政府，以及上千名志工朋友，提供如此完善的競技舞台，還有各校後勤團隊，同心協力，促成亮眼成績，大家都是最大的贏家。」

台體大校長許光麃表示，台體大秉持開幕式強調的使命與熱情，在全校師生動員下，透過運動賽會呈現，建立專業能力，希望把這樣的能力，持續傳承下去。他再次感謝所有與會者，「由於你們參與，才有辦法體現『經典再現，活力無限』的精神。」