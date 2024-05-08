快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸控球精準如機械 開賽連19顆好球寫道奇紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸今天力投生涯最高的8局，順利進帳本季第4勝。 路透社
山本由伸今天力投生涯最高的8局，順利進帳本季第4勝。 路透社

日籍強投山本由伸近期表現漸入佳境，今天主場對戰馬林魚隊先發生涯新高的8局，僅被敲出5安失2分，收下本季第4勝，除此之外，山本還默默打破一項紀錄，他今天開賽前19球全為好球，寫下道奇隊史新高。

今天山本由伸雖然首球就被齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）扛出陽春砲，但後續穩住陣腳，只有因克魯茲（Bryan De La Cruz）的全壘打才再丟分，一路投滿8局才收工，總計被敲5支安打失2分，送出5次三振沒有保送。

棒球數據的媒體《MLB Stats》發文點出，今天山本由伸開賽連投19顆好球，是自從2000年開始追蹤投手數據以來，道奇隊史最長紀錄，「最重要的是幫助球隊獲勝、盡可能壓低用球數，如果這能帶來勝利，對我而言就有意義。」山本說。

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）受訪時則微笑表示：「你開始有一種感覺，『這是屬於山本的日子』，也是贏球的日子。」道奇收下最近15場比賽的第13勝。

羅伯茲也提到，山本由伸正逐漸兌現自己日職時期的王牌身手，「他開始成為那樣的人，我們希望他繼續做現在正在做的事，因為這真的很棒。」羅伯茲說：「如果你一直思考著如何向不關心你的人證明自己，那麼就很難成功......我想由伸現在處於非常舒服的位置，投球內容也反映了這點。」

山本由伸生涯首場大聯盟先發表現慘烈，在首爾開幕戰僅投1局就狂丟5分，不過若扣掉該場比賽，山本的防禦率僅1.76，展現頂級適應能力，山本目前累積47次三振，並列國聯第6，三振保送比達5.9相當理想，目前已連3戰繳出優質先發。

山本由伸 道奇

相關新聞

MLB／山本由伸控球精準如機械 開賽連19顆好球寫道奇紀錄

日籍強投山本由伸近期表現漸入佳境，今天主場對戰馬林魚隊先發生涯新高的8局，僅被敲出5安失2分，收下本季第4勝，除此之外，山本還默默打破一項紀錄，他今天開賽前19球全為好球，寫下道奇隊史新高。 今

MLB／今永昇太7戰小熊全贏寫隊史 賽後名言引媒體爆笑

小熊隊日籍投手今永昇太今天雖然在第8局續投時挨轟，但7局掉2分的表現仍獲教頭讚揚，也寫下隊史首次「優勝請負人」的難得紀錄...

MLB／威廉斯驚喜好投鎖死金鶯 國民近3年首次勝率破5成

美聯戰績最好的金鶯隊本周作客國民隊主場，首戰推出王牌伯恩斯（Corbin Burnes）先發，沒想到卻出師不利，打線遭到國民先發投手威廉斯（Trevor Williams）封鎖以0：3落敗，國民戰績來

MLB／厚厚做代誌！李政厚生涯首度3安猛打賞助巨人止4連敗

韓籍外野手李政厚近期手感升溫，今天在作客洛磯隊的比賽5打數猛敲3安，繳出旅美生涯首次猛打賞，加上菜鳥投手哈里森（Kyle Harrison）先發7局無失分，幫助球隊以5：0獲勝，中止4連敗。 李

MLB／哈波夯滿貫砲3戰掃10打點 火箭人之子也用他球棒開轟

費城人隊本季投打兩端都相當火燙，近況更是無法擋，今天在主場更是轟垮上個月的美聯最佳投手貝里歐斯（Jose Berrios），以10：1大勝藍鳥隊，收下近期7連勝，最近12戰僅吞1敗，和分區第2的勇士隊

MLB／台裔新人王卡仔大復活！暌違近1個月再開轟灌5打點

台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）開季遇到二年級生症候群，但近期手感逐漸加溫，今天在對戰紅人隊的比賽中繳出本季代表作，敲出2支安打附帶本季第2轟，灌進5分打點，最終幫助響尾蛇隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。