MLB／山本由伸控球精準如機械 開賽連19顆好球寫道奇紀錄

日籍強投山本由伸近期表現漸入佳境，今天主場對戰馬林魚隊先發生涯新高的8局，僅被敲出5安失2分，收下本季第4勝，除此之外，山本還默默打破一項紀錄，他今天開賽前19球全為好球，寫下道奇隊史新高。

今天山本由伸雖然首球就被齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）扛出陽春砲，但後續穩住陣腳，只有因克魯茲（Bryan De La Cruz）的全壘打才再丟分，一路投滿8局才收工，總計被敲5支安打失2分，送出5次三振沒有保送。

棒球數據的媒體《MLB Stats》發文點出，今天山本由伸開賽連投19顆好球，是自從2000年開始追蹤投手數據以來，道奇隊史最長紀錄，「最重要的是幫助球隊獲勝、盡可能壓低用球數，如果這能帶來勝利，對我而言就有意義。」山本說。

Yoshinobu Yamamoto casually starts the game with 19 STRAIGHT STRIKES.



No @Dodgers pitcher on record has done this since pitch-tracking data began in 2000. pic.twitter.com/F7Rc4Le0Iv — MLB Stats (@MLBStats) 2024年5月8日

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）受訪時則微笑表示：「你開始有一種感覺，『這是屬於山本的日子』，也是贏球的日子。」道奇收下最近15場比賽的第13勝。

羅伯茲也提到，山本由伸正逐漸兌現自己日職時期的王牌身手，「他開始成為那樣的人，我們希望他繼續做現在正在做的事，因為這真的很棒。」羅伯茲說：「如果你一直思考著如何向不關心你的人證明自己，那麼就很難成功......我想由伸現在處於非常舒服的位置，投球內容也反映了這點。」

山本由伸生涯首場大聯盟先發表現慘烈，在首爾開幕戰僅投1局就狂丟5分，不過若扣掉該場比賽，山本的防禦率僅1.76，展現頂級適應能力，山本目前累積47次三振，並列國聯第6，三振保送比達5.9相當理想，目前已連3戰繳出優質先發。