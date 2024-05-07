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影／不禮讓救護車50秒被踢爆 台中休旅車女駕駛：新車隔音太好

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

YouTube頻道近日流傳一段一名休旅車駕駛未禮讓救護車影片，因案發地點位於北屯區，第五警分局在昨日獲報後展開調查，該輛休旅車不禮讓救護車的時間約有50秒，警方原欲透過監視器，對違規車主開罰，經查出救護車與休旅車的車牌，聯絡民間救護車公司後，民間救護車公司反映，已向市警局提出檢舉，警方聯絡涉案廖姓女子到案，她辯稱「新車隔音太好，沒聽到」，警方依法告發。

第五警分局北屯所在6日獲報，網路YouTube頻道流傳一段北屯區松竹路與旱溪東路，休旅車未禮讓救護車的影片，影片形容是「救護車地獄」，因該影像為路過民眾側錄，沒有顯示時間，且影像模糊，經警方鍥而不捨追查，透過附近路口監視器交叉比對，終於在7日找出案發時間為今年5月3日晚間10時32分許。

警方發現，該輛救護車行經松竹路、旱溪東路口時停等紅燈，經後方救護車鳴笛示意讓道約50秒，都未即時避讓，直至綠燈起步後，救護車才由後方超車通過。

警方後來聯繫到民間救護車公司後，才知民間救護車公司已經檢舉在案，警方通知涉案駕駛休旅車的廖姓女子（46歲）到案，廖女辯稱，因為駕駛的是新車，「隔音太好，沒有聽到」，警方依法告發。

第五警分局表示，依照道交條例規定，聽到消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照。

台中市廖姓女子3日開車行經北屯區時，未禮讓救護車，被民眾拍下上網踢爆。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市廖姓女子3日開車行經北屯區時，未禮讓救護車，被民眾拍下上網踢爆。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市廖姓女子3日開車行經北屯區時，未禮讓救護車，被民眾拍下上網踢爆。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子3日開車行經北屯區時，未禮讓救護車，被民眾拍下上網踢爆。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 台中市 影片 救護車

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