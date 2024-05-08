被喊不孝！媽討「20%月薪」當孝親費 網全逆風：根本超賺

新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分孝親費實屬不易！一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做孝親費，令他懷疑不會太多嗎？

原PO表示，自己的媽媽開宗明義要孝親費，由於平常吃住都在家裡，認為給點錢也是理所當然，但是沒想到母親竟然指定要月薪的20%，等同於一個月要給家裡8000元，不禁懷疑這是正常的嗎？不會給太多嗎？

貼文一出，網友們紛紛諷刺原PO不孝，「才20%，真不孝」、「就合理價，沒有抱怨的空間」、「八千房租加水電，貴？」、「認真講，我覺得剛好而已」、「正常，孝順點要給到80%」、「不正常，太少了」、「吃住都在家裡，八千根本不算孝親費吧」、「吃米不知米價」、「房租包水電吃住，根本超賺」。

大部分網友認為嫌貴的話，搬出去住比較實在，「在外面吃住就超過了，不知在叫什麼鬼」、「包吃包住一個月8000根本便宜，不爽可以自己搬出去住」、「搬出去住吧，都在工作了」、「搬出去住啦，自由無價」、「不然你搬出去啊！到時候哭著回家求給8000元」、「不想給可以住外面，吃住自己家事都自己擔」、「自己出去住」、「很還好欸，不然你搬出去看看」、「你花8000元在外租房看看」。

有部分網友提到自己給出的孝親費金額，「剛出社會住家裡用家裡月薪38K給25K」、「我給17000元，你參考看看」、「我在外租屋都給15000元了」、「我給老媽30k，家裏沒房沒資產」、「月薪3萬5但我媽要求不管怎樣就是給一萬」、「我12000元，你不孤單」、「以前剛畢業時薪水27000元，要給家裡10000元」。