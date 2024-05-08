快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被喊不孝！媽討「20%月薪」當孝親費 網全逆風：根本超賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做孝親費，令他懷疑不會太多嗎？示意圖，圖／ingimage
一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做孝親費，令他懷疑不會太多嗎？示意圖，圖／ingimage

新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分孝親費實屬不易！一名網友在PTT發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做孝親費，令他懷疑不會太多嗎？

原PO表示，自己的媽媽開宗明義要孝親費，由於平常吃住都在家裡，認為給點錢也是理所當然，但是沒想到母親竟然指定要月薪的20%，等同於一個月要給家裡8000元，不禁懷疑這是正常的嗎？不會給太多嗎？

貼文一出，網友們紛紛諷刺原PO不孝，「才20%，真不孝」、「就合理價，沒有抱怨的空間」、「八千房租加水電，貴？」、「認真講，我覺得剛好而已」、「正常，孝順點要給到80%」、「不正常，太少了」、「吃住都在家裡，八千根本不算孝親費吧」、「吃米不知米價」、「房租包水電吃住，根本超賺」。

大部分網友認為嫌貴的話，搬出去住比較實在，「在外面吃住就超過了，不知在叫什麼鬼」、「包吃包住一個月8000根本便宜，不爽可以自己搬出去住」、「搬出去住吧，都在工作了」、「搬出去住啦，自由無價」、「不然你搬出去啊！到時候哭著回家求給8000元」、「不想給可以住外面，吃住自己家事都自己擔」、「自己出去住」、「很還好欸，不然你搬出去看看」、「你花8000元在外租房看看」。

有部分網友提到自己給出的孝親費金額，「剛出社會住家裡用家裡月薪38K給25K」、「我給17000元，你參考看看」、「我在外租屋都給15000元了」、「我給老媽30k，家裏沒房沒資產」、「月薪3萬5但我媽要求不管怎樣就是給一萬」、「我12000元，你不孤單」、「以前剛畢業時薪水27000元，要給家裡10000元」。

PTT 孝親費

相關新聞

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

被喊不孝！媽討「20%月薪」當孝親費 網全逆風：根本超賺

新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分孝親費實屬不易！一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做孝親費，令他懷疑不會太多嗎？

「會寵壞小孩」大姑阻考滿分給零用錢 她見後續1舉動炸鍋：雙標

有些父母為了讓孩子可以乖乖讀書，會用獎勵的方式來鼓勵。一名人妻表示，婆婆會鼓勵孩子，只要考試考100分就會給零用錢100元，卻被大姑認為會「寵壞小孩」，沒想到過幾天，大姑跑去跟婆婆說，兒子打棒球有進16強，要婆婆贊助經費，令她相當傻眼，「我們不能給，但你就可以開口要？」

該狠心分手？「男友遭截肢」她腦補左右為難 網群勸：別當聖人

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「男友被截肢了，該分手嗎？」為題發文，她表示，自己已經思考了一段時間，還是沒辦法下決定要不要狠心丟下男友離開，所以想來問問大家的意見，引發網友關心熱議。

這麼巧？爸爸、哥哥、男友都出軌…全是「這職業」 她驚：偷吃機率高

有人在戀愛中，會被另一半無情的劈腿，最後走向分手之路，但是這跟職業有關係嗎？有一名女網友表示，爸爸、哥哥、男友全部都劈腿，三個人的職業還不謀而合，都是業務，讓她忍不住嘆「業務男是不是劈腿機率超高？」，引發熱議，但也有人認為是看人，不要推給職業。

她母親節招待媽媽去小琉球玩 兄弟竟怒嗆「自私」：那我們勒？

周日就是母親節了，安排好要怎麼慶祝了嗎？有位女網友想約兄弟一起慶祝母親節，兩人都回說要陪太太「回娘家過節」，請她自己陪媽媽過母親節。女網友於是決定帶媽媽和兩個小孩去小琉球玩，不料兄弟們得知卻大為光火，大罵她很自私。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。