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日圓貶勢再起 新台幣隨亞幣走弱收32.408元

中央社／ 台北8日電
新台幣示意圖。來源／Ingimage
新台幣示意圖。來源／Ingimage

美國聯準會官員放鷹，美元指數應聲上漲，加上日圓貶勢再起，新台幣今天隨亞幣示弱，匯價連2貶，收盤收在32.408元，貶值3.8分，台北及元太外匯市場總成交金額14.015億美元。

美國聯準會官員表示，對抗通膨的進展陷入停滯，高利率可能得維持較長一段時間。雖然這番論調沒有讓市場太意外，偏鷹說法仍帶動美元走揚。

外匯交易員表示，先前題材多已發酵完畢，股匯市陷入震盪整理，新台幣匯率方面，外資操作缺乏明顯方向性，加上亞幣走貶，日圓跌破155關卡，導致新台幣延續貶勢，今天以32.41元開出後，最高32.394元，最低32.471元、一度測向32.5元。

央行統計，美元指數在聯準會官員放鷹帶動下，今天上揚0.4%，亞幣連袂走弱，韓元小跌0.1%，新台幣貶0.12%，人民幣跌0.15%，日圓貶勢再次擴大、重挫0.79%。

外匯交易員指出，聯準會官員釋出偏鷹言論，但未超出市場預期，美元延續區間整理格局、欲弱不易；由於本週沒有重大數據公布，外資進出、亞幣走勢成為牽動新台幣的主要關鍵，尤其日圓近期波動較大，市場正密切關注日本央行的態度。

新台幣 美國聯準會

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