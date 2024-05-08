台74線連環車禍！390萬保時捷剛牽2個月遭殃 恐賠維修費曝光

台74線太原匝道在今天下午2時許發生一起連環車禍，駕駛貨車的王姓男子疑未注意車前狀況，先追撞前方排隊下匝道的一輛三菱轎車後，波及一輛新車要價近400萬元的保時捷休旅車，以及另輛三菱轎車，其中保時捷的車身、車尾、保桿都有受損，維修費用恐達數十萬元，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

第五警分局交通分隊在今天下午2時許獲報，台74線快速道路太原匝道有連環車禍，經查，當時是王姓男子（49歲）駕駛貨車沿沿台74線東行外側車道直行，先追撞前方停等下太原匝道、由呂姓男子（53歲）駕駛的藍色三菱轎車後，再推撞前方由林姓男子（43歲）駕駛的白色保時捷休旅車，以及高姓男子（54歲）駕駛的銀色三菱轎車。

警方調查，王、呂的手部被玻璃割傷、自行就醫，其餘駕駛則無受傷，四人都無酒精濃度，王男辯稱，當時要變換車道時沒有注意即撞上排隊要下匝道的車輛。

據查，該輛白色保時捷休旅車是剛牽2個月的新車，新車要價約390萬元，但如今被車禍波及，保桿、車身、車尾都有受損，維修費用恐不斐。