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台74線連環車禍！390萬保時捷剛牽2個月遭殃 恐賠維修費曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74線太原匝道在今天下午2時許發生一起連環車禍，駕駛貨車的王姓男子疑未注意車前狀況，先追撞前方排隊下匝道的一輛三菱轎車後，波及一輛新車要價近400萬元的保時捷休旅車，以及另輛三菱轎車，其中保時捷的車身、車尾、保桿都有受損，維修費用恐達數十萬元，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

第五警分局交通分隊在今天下午2時許獲報，台74線快速道路太原匝道有連環車禍，經查，當時是王姓男子（49歲）駕駛貨車沿沿台74線東行外側車道直行，先追撞前方停等下太原匝道、由呂姓男子（53歲）駕駛的藍色三菱轎車後，再推撞前方由林姓男子（43歲）駕駛的白色保時捷休旅車，以及高姓男子（54歲）駕駛的銀色三菱轎車。

警方調查，王、呂的手部被玻璃割傷、自行就醫，其餘駕駛則無受傷，四人都無酒精濃度，王男辯稱，當時要變換車道時沒有注意即撞上排隊要下匝道的車輛。

據查，該輛白色保時捷休旅車是剛牽2個月的新車，新車要價約390萬元，但如今被車禍波及，保桿、車身、車尾都有受損，維修費用恐不斐。

第五警分局表示，該起事故占用中間及外側車道，1輛貨車及2輛轎車無法行駛，由北屯所、交通分隊到場處置，並通報拖吊車及緩撞車協勤，現場今天下午3時30分排除，3時35分恢復順暢，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，在匝道排隊的藍色三菱轎車也被撞。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，在匝道排隊的藍色三菱轎車也被撞。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，肇事的貨車司機疑分心，未注意車前狀況釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，肇事的貨車司機疑分心，未注意車前狀況釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，無辜的銀色三菱轎車也被撞。記者陳宏睿／翻攝
台74線太原路匝道在今天下午發生連環車禍，一輛保時捷休旅車遭波及，維修費用不斐，無辜的銀色三菱轎車也被撞。記者陳宏睿／翻攝

三菱 休旅車 保時捷 車禍

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