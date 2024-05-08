快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

輕艇／賴冠傑傳訊已逝母親成習慣 首登奧運殿堂盼獲保佑

中央社／ 台北8日電
取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑。報系資料照
取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑。報系資料照

儘管母親逝世多年，賴冠傑仍然會傳LINE訊息給母親報告生活大小事，已取得巴黎奧運輕艇競速門票的他，將延續這個習慣，祈禱母親能保佑他在比賽過程遇到有利的風向。

賴冠傑國中時因優異的身材條件被相中，成為田徑隊的一員，曾練鉛球，後來才轉戰輕艇，從最初的短距離項目，到轉型至長距離1000公尺，他不僅在去年杭州亞運奪金證明自己，還靠著今年4月亞錦賽這面銀牌，一舉取得巴黎奧運資格。

賴冠傑實現與已逝母親之間的約定，他也始終惦記著母親，他今天出席活動受訪時透露，這些年來仍然維持傳LINE訊息給母親的習慣，會分享生活以及即將參加哪些重要賽事，「因為這項比賽很吃場地風向，希望媽媽保佑給我一個好的風。」

賴冠傑日前赴日爭取奧運席次，女朋友也相伴，但談到屆時巴黎奧運女朋友是否會同行，他笑著說，「不會，你也知道（旅費）很貴」，將專心享受比賽，期待有機會與世界最頂尖7名好手在決賽較勁。

賴冠傑下週將赴歐洲移地訓練，教練游志偉透露，將前往捷克、波蘭移訓，模擬比賽情境，預計將在歐洲待近3個月，7月中到法國駐點訓練，接著參加奧運，「台灣暑假天氣比較炎熱，對耐力型運動不利，我們會到氣溫約20多度國家訓練，可能訓練效果會比較好。」

游志偉表示，希望賴冠傑透過移訓，以及與當地選手競爭過程中，保持良好配速，期許愛徒能以最輕鬆姿態迎接奧運會，並繳出好成績。

亞運 田徑

延伸閱讀

全大運田徑／透早比賽不習慣 林昱堂為巴黎奧運時差預作準備

奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

全大運田徑／飛過國中目標 虎科高材生葉柏廷破跳高全國紀錄

全大運拳擊／被對手打亂節奏 甘家葳：奧運前遇到也不錯

相關新聞

全大運田徑／透早比賽不習慣 林昱堂為巴黎奧運時差預作準備

去年亞洲錦標賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄的台灣體大田徑好手林昱堂，今天113年全大運壓軸日上陣，第一跳7公尺60就領...

全大運田徑／用成績證明又正又強！陳彩娟破26年全能紀錄

穿臍環、刺青不代表是「壞孩子」，台師大全能好手陳彩娟今天113年全大運7項全能最後一項800公尺跑出個人最佳成績，總分5...

拳擊／甘家葳赴荷蘭參賽為奧運暖身 亞洲鎖定2假想敵

已取得巴黎奧運男子拳擊門票的甘家葳今天透露，下週將赴荷蘭參加邀請賽，為奧運暖身，而他在亞洲地區已鎖定2大假想敵，分別為日...

奧運、帕運創佳績 台灣選手有機會獲百萬獎金

巴黎奧運進入倒數計時，公益信託王楊嬌信望愛基金今天宣布，台灣選手在奧運或帕運締造台灣紀錄、符合條件資格者即能獲得百萬元獎...

輕艇／賴冠傑傳訊已逝母親成習慣 首登奧運殿堂盼獲保佑

儘管母親逝世多年，賴冠傑仍然會傳LINE訊息給母親報告生活大小事，已取得巴黎奧運輕艇競速門票的他，將延續這個習慣，祈禱母...

全大運／東道主台體獎牌榜排第2 明年長榮大學接棒

113年全國大專校院運動會今天圓滿閉幕，在教育部體育署長鄭世忠見證下，東道主台體大校長許光麃將全大運會旗，交接給明年承辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。