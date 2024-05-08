輕艇／賴冠傑傳訊已逝母親成習慣 首登奧運殿堂盼獲保佑

儘管母親逝世多年，賴冠傑仍然會傳LINE訊息給母親報告生活大小事，已取得巴黎奧運輕艇競速門票的他，將延續這個習慣，祈禱母親能保佑他在比賽過程遇到有利的風向。

賴冠傑國中時因優異的身材條件被相中，成為田徑隊的一員，曾練鉛球，後來才轉戰輕艇，從最初的短距離項目，到轉型至長距離1000公尺，他不僅在去年杭州亞運奪金證明自己，還靠著今年4月亞錦賽這面銀牌，一舉取得巴黎奧運資格。

賴冠傑實現與已逝母親之間的約定，他也始終惦記著母親，他今天出席活動受訪時透露，這些年來仍然維持傳LINE訊息給母親的習慣，會分享生活以及即將參加哪些重要賽事，「因為這項比賽很吃場地風向，希望媽媽保佑給我一個好的風。」

賴冠傑日前赴日爭取奧運席次，女朋友也相伴，但談到屆時巴黎奧運女朋友是否會同行，他笑著說，「不會，你也知道（旅費）很貴」，將專心享受比賽，期待有機會與世界最頂尖7名好手在決賽較勁。

賴冠傑下週將赴歐洲移地訓練，教練游志偉透露，將前往捷克、波蘭移訓，模擬比賽情境，預計將在歐洲待近3個月，7月中到法國駐點訓練，接著參加奧運，「台灣暑假天氣比較炎熱，對耐力型運動不利，我們會到氣溫約20多度國家訓練，可能訓練效果會比較好。」

游志偉表示，希望賴冠傑透過移訓，以及與當地選手競爭過程中，保持良好配速，期許愛徒能以最輕鬆姿態迎接奧運會，並繳出好成績。