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今明2天注意！境外汙染物入侵 西半部7空品測站亮紅燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受東北風挾帶境外汙染物影響，西半部臭氧濃度偏高，包含新北、雲嘉等地共7測站空氣品質達紅色警示等級圖／截自環境部空品監測網
受東北風挾帶境外汙染物影響，西半部臭氧濃度偏高，包含新北、雲嘉等地共7測站空氣品質達紅色警示等級圖／截自環境部空品監測網

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書示警，今天空汙型態為「臭氧8小時」，而臭氧最直接影響是刺激呼吸道須注意。環境部表示，今天受到東北風挾帶境外汙染物影響，西半部臭氧濃度偏高，包含新北、雲嘉等地共7測站空氣品質達紅色警示等級。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至下午5時，全台共7個監測站空氣品質達紅色警示等級，包含新北、馬祖、南投、雲林、嘉義等地；而西半部共48測站達橘色提醒等級。

環境部大氣環境司長張順欽表示，今天主要是因東北風挾帶的境外汙染物傳入台灣，與以往的細懸浮微粒（PM2.5）不同，臭氧的特性是不溶於水，因此今天雖各地有局部降雨，但對減緩臭氧的幫助不大。

張順欽指出，這波境外汙染物以臭氧為主，自今天清晨起，新北市富貴角、萬里一帶就監測到臭氧濃度升高的數據；而臭氧8小時為累積值，因此今天西半部地區臭氧累積濃度都呈現偏高現象，預估這2天都會有境外汙染移入狀況。

環境部表示，明天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化，中南部汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；10日至11日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區汙染物易累積；12日鋒面接近、13日鋒面通過及東北季風增強、14日東北季風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為普通等級。

東北風 環境部

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