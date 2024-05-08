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00944、00946明上市…四月跌千點誰最撐？ 分析師難得大膽預測：「它」會是大黑馬

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。中央社
台股。中央社

默默無名的，可能才是大黑馬。

這個月有3檔標榜月配息的高股息ETF要掛牌，分別是

1.兆豐電子高息等權重（00943）

2.野村趨勢動能高息（00944）

3.群益科技高息成長（00946）

其中00944、00946明天就要掛牌上市了。

字面上看的出來，00943、00946主要以電子科技為成分股，00944則鎖定全市場。不過看完這3檔簡介後，坦白說，無論是特色或績效，都讓人眼睛為之一亮。

00943標榜50檔成分股各占2%權重，目前台股只有3檔「等權重」商品，也都是兆豐發行（00921、00932）。如果你害怕單一檔成分股影響力過大，這類等權重商品就是特別針對這項痛點設計的商品。前2檔雖然市場討論度不高，不過往回看其實它們都是具備穩定成長條件的類型。

00944是台股第1檔標榜「強勢股」結合「高股息」的類型，看了它的編製規則，我感到很驚艷。本來以為這類型ETF就是大漲大跌，但實際上強勢股是「跟漲抗跌」，例如4月台股千點修正，這檔ETF追蹤指數表現異常抗跌。再來是它50檔成分股比重很平均，第一大持股只占3%，而且與其它高股息ETF重複性極低。

00946標榜是00919的「妹妹」，或「科技版的00919」，主打的特色是外資高持股占比+科技股+高股息，主要聚焦在明星科技股，前五大成分股分別為鴻海（11%）、聯發科（9%）、聯詠（8.76%）、日月光（8.38%）、聯電（7.93%）合計近45%。這樣的組合可想而知要是走的是科技股行情，這檔ETF表現大概率是噴出走勢，當然我覺得它最大的吸引力是只要10塊就能入手。

圖表也統整了3檔ETF2月以來追蹤指數的表現，觀察亮點是4月中千點重挫行情，可以看到3檔目前普遍都收復跌幅，其中以00946績效小幅勝出，00944最為抗跌，00943則是走自己的路。

這裡我也大膽預測，如果以總報酬而言，00944可能是今年至今最被市場低估的大黑馬。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 月配息

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