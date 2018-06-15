南韓提議：2030世足賽 由中日韓朝合辦

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導 2018-06-15 00:42 用LINE傳送

南韓隊備戰世足賽，南韓足球協會會長提出南北韓、日本及中國大陸合力爭2030年世界盃。 歐新社

四年一度的體壇盛事世界盃足球賽昨天在俄羅斯揭開序幕，下兩屆承辦國分別是二○二二年的卡達、以及二○二六年由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，二○三○年承辦權之爭也已開跑。

國際足球總會前天公開投票，決定二○二六年世界盃將由美、加、墨三國聯手，是史上首次三國合辦賽事，也是繼二○○二年日韓後，世界盃再次「聯合舉辦」，參賽隊伍也首度從卅二隊增加至四十八隊。

世界盃在相隔卅二年後重返北美洲舉行，將會是史上規模最大的賽事，屆時各十場比賽在加拿大、墨西哥舉行，八強賽起的決賽都在美國開踢，合計有六十場比賽在美國進行。

美、加、墨的聯手能讓摩洛哥五度申辦世界盃失利，主要贏在資金以及技術評分，這結果也讓申辦二○一八世界盃失利的英格蘭，再爭取二○三○年主辦權希望大增。

英格蘭不僅設備完善又有舉辦世界盃的經驗，國際足總副主席、前曼聯執行長吉爾就表示：「你看英格蘭或英國有的資產，在球場方面，有著一些世界最好的球場、訓練場，這是很棒的。」

南韓足球協會會長鄭夢奎也再次提出希望南北韓與日本、大陸共同舉辦二○三○年世界盃的想法，他認為，若能聯手，並非沒機會爭取到承辦權。