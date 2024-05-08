這種癌症患者9成是男性 另一半往往是抗癌成功關鍵

63歲的張姓台商是名口腔癌四期病友，在口腔癌、頭頸癌專家彰基總院長陳穆寬用心治療，並堅強的妻子照顧下，逐漸改善。彰基醫學中心今天結合母親節舉辦無喉暨開口笑（口腔癌）病友會，陳穆寬表示，在台灣口腔癌9成都是以男性為主，依他30年治療口腔的經驗裡，深覺病患最大的力量來自另一半，是抗癌成功的關鍵。

彰基指出，參加今天活動的張姓台商，在大陸經商期間，染上菸酒檳榔，50餘歲時即退休，3年前，因咳血塊到前往中部某醫學中心進行切片，確診罹患口咽癌第四期，該院醫師告知已無法手術，讓妻子感徬徨無助、終日以淚洗面。

張妻得知彰基總院長陳穆寬是口腔癌、頭頸癌專家，率領著彰基耳鼻喉暨頭頸部醫療團隊提供癌友一站式的治療服務。他們即到彰基掛總院長陳穆寬的門診，經門診檢查後，陸續安排手術治療及化放療等抗癌歷程，期間曾因飲食侷限吞嚥困難、睡眠困擾等，讓張鬱鬱寡歡，還好妻子全力陪伴照顧，以及彰基醫療團隊給予家庭的支持及鼓勵，情況逐漸改善。

陳穆寬表示，在台灣口腔癌9成都是以男性為主，在抗癌過程中，最重要的是有家人的陪伴，依他在30年治療口腔的經驗裡，很多口腔癌病人手術時，孩子都才1歲、2歲，甚至有還在媽媽肚子裡，治療中除了看到病人的堅強，最重要的是看到台灣母親的辛苦與偉大，所以特別在母親節的前夕，這些病友的另一半尤其值得感謝。

彰基社工部主任柯智慧表示，今天的無喉暨開口笑病友團體感恩活動，就是讓大家可以看到病人雖然生病了，但是他們可以活得非常的健康，最重要的是醫院要有一個強大的醫療團隊，在治療身心靈各方面協助他們。