國家氣候報告：21世紀末台灣颱風可能每年僅1、2個但更強

根據國科會及國環院今天公布國家氣候變遷科學報告，在極端氣候情境下，未來每年影響台灣的颱風數目可能減少，21世紀末可能僅剩1至2個颱風，但颱風挾帶的風雨卻較現在更強。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，統計1951年至2023年歷年1月至5月颱風生成數，其中6年無颱風生成，包括1952、1973、1983、1984、1998、2016等；若統計至6月都沒颱風生成，只發生過3次，分別為1973、1998、2016。

中央氣象署今天表示，根據模式模擬，在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但由於各國模擬仍有落差，可能要等到下周再觀察其發展狀況；然而就算增強為熱帶性低氣壓或颱風，也不會直接影響台灣。

根據資料，2020年至2022年寫下連續3年無颱風登陸台灣的紀錄。颱風是台灣夏季重要的降雨來源，也有許多民眾擔心颱風不來，可能會造成水庫吃緊。

國家科學及技術委員會、國家環境研究院今天舉辦國家氣候變遷科學報告公開說明會，會中披露相關預估。

根據國家氣候變遷科學報告，從年循環來看，4月開始颱風就有機會影響台灣，並一直持續到11月為止，其中又以6月至10月影響機率最高，占年總個數的80%以上。

然而，報告中預估，與1979年到2015年的歷史基期做比較，在極端情境下，未來每年影響台灣颱風的數目可能減少，最常見每年4至5個，世紀中變為3至4個、21世紀末變為1至2個；颱風降雨強度在21世紀中約增加20%、21世紀末40%，又以西部地區增加較多；颱風風速在21世紀中約增加8%、世紀末約10%。

整體而言，在極端氣候的情境下，侵台颱風個數雖減少、但強颱頻率增加；極端降雨強度增加、但連續無雨日數也增加；夏季時間延長、冬季縮短，全年乾濕季降雨差距也會增加。