智冠股東會董事改選提6董事4獨董 邀榮剛入董事抗網銀

智冠科技今（8）日召開董事會，通過今（113）年6月股東常會的董事候選人名單，本次智冠公司董事會共提六席董事、四席獨董，提名人選為董事：王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛材料（股）公司（代表人：陳政聞）；獨立董事：徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟。

智冠為台灣數位娛樂產業應用服務領先企業，深耕點數經銷通路、遊戲自製研發、遊戲代理營運等領域，過去三年公司雖遇全球疫情艱困時期，但因穩健經營成長，以數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大核心事業群，完整建構產業服務鏈，並逐步延伸推動旗下業務成長態勢，奠定營運利基。為構築未來經營策略藍圖，並因應長期發展動能與國際競爭趨勢，公司將著眼於擴大服務範疇與規模，借助扎實服務優勢開拓嶄新市場領域，打造多元、跨產業之健康娛樂生態圈，維持市場變化之靈活彈性與高競爭力。

為跨步多元的產業合作，開拓未來更廣闊的事業疆域，智冠董事會的提名著重多元、經驗分享與創新，配合公司拓展領域的戰略。董事會提名的六位董事，除了創辦人即耕耘遊戲產業多年的王俊博，併請具備深厚法學造詣的王炯棻律師、新興媒體科技應用及國際經營管理領域的專家張宏源教授與施明豪董事，與專業財務背景且曾任國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授簡金成繼續留任，以使經營績效優良的經驗繼續傳承；在創新與跨產業合作的部分，則邀請集團策略聯盟夥伴榮剛材料（股）有限公司（代表人陳政聞）加入董事會，持續拓展網通、休閒健康等新事業，發展多元跨領域的生態版圖。

在四位獨立董事名單中，同樣展現產業經驗、新觀點和性別平等的承諾，兩位現任獨董候選人分別是國內最大金控集團合作金庫的獨立董事林軒竹，以及曾任國立中山大學財管所教授徐守德，另邀請了台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長曹維傑律師、維裕聯合會計師事務所合夥會計師邱慧吟（女性），期望藉助來自法律、會計、金融、經營管理等不同領域的專家，協力發展本集團數位服務的核心事業，更加完善公司治理功能，也進一步落實企業治理性別多元化政策。

智冠多年來以穩健經營方式，從專精遊戲領域逐步跨展至現行三大核心事業群：數位遊戲事業群，包含MyCard點數及全方位通路整合行銷，規模持續擴大，穩居領導品牌地位；數位廣告投放方面則為台灣遊戲娛樂產業投放市佔率之冠，並逐漸往其他產業領域拓展；Fintech布局也見成效，旗下第三方支付為國內相關產業領先企業。

智冠科技指出，公司上櫃23年來持續創造良好的經營成果，獲利能力與股利分配亦居同業之冠，品牌地位、產品與服務市占率等成績皆有目共睹，更曾連續四年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前6%－20%上櫃公司、證券櫃檯買賣中心金桂獎「卓越股東報酬」等殊榮。

董事長王俊博表示，面對長遠發展下的變化與挑戰，公司不會故步自封，將以多元且更具開創性的企業經營思維與文化，積極創造優良績效與獲利，不僅是智冠科技四十二年來所有員工畢力同心的目標，更是經營團隊承諾對股東履行的義務與責任。