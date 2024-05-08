買一送一！全聯「這商品」促銷中 她燉湯驚訝：替料理加了不少分

許多網友會在超市購買需要的商品以便回家做菜！一名網友在全聯看到黑豆桑的醬油買一送一，再加上當季的鳳梨又甜又好吃，決定購入作為排骨湯的食材。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近日走進全聯逛街時，水果區放了滿滿不同品種的鳳梨，而且是當季盛產，又甜又好吃，入菜超適合跟排骨做搭配，乾燒的話，口味鹹甜很下飯，加上苦瓜一起入湯燉煮，鳳梨苦瓜排骨湯清火解熱又甘甜，夏天的時候喝超讚。

原PO也強調，這兩天看到黑豆桑醬油買一送一，趕緊跟著鳳梨一起購入，而且黑豆桑的醬油替料理加了不少分，紅燒的色澤也很漂亮，分享給大家做參考。

原PO強調，這兩天看到黑豆桑醬油買一送一，趕緊跟著鳳梨一起購入。圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

原PO還分享了「鳳梨燒排骨」的食譜，貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，「好下飯哦」、「這好好吃啊！我要分享給我媽」、「看起來太好吃了」、「香耶！中午看到這個，情何以堪啊」、「看起來好可口，改天來試試看」、「這裡充滿好的料理高手喔！真棒」、「謝謝分享，這道只在餐廳吃過，原來自製不難，我要來試作」。

有部分網友對於其他食材也很感興趣，「請問排骨是去市場買的嗎？」、「這排骨也太漂亮了，菜市場很難找到這種」，對此，原PO則回覆，「我在家樂福買的，立大豬小排真空包裝！市場的話跟老闆說豬小排或豬腩排都可以」。