C羅美模女友嘲笑智利未進會內賽 被批手法太爛

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-14 19:28 用LINE傳送

C羅(左)與女友，慶祝歐冠盃封王。 美聯社 葡萄牙 足球明星C羅 (Cristiano Ronaldo)無疑本屆世足賽最受人注目的球員，連帶他的周邊所發生的事，也引起不少人注意，於昨天他的現任美模女友羅德里奎茲(Georgina Rodriguez)，在IG發表一則即時動態，視為是嘲笑智利未踢進世足賽，引發一些批評的聲浪，不過，C羅與女友都未對此做回應。

羅德里奎茲昨天在IG即時動態發布一張餐館前看板，這則看板的意思是，「招募經驗豐富的員工，最好是智利人，這樣才不會因世足賽而分心。」重點是羅德里奎茲還配上影星金凱瑞(Jim Carrey)的笑聲，因此被認為是嘲笑智利。

智利是世足賽會內賽常客，上屆踢進16強，但本屆資格賽大意失荊州，無緣會內賽，這也是智利球迷最痛，沒想到還被傷口上灑盬。由於這是IG即時動態，羅德里茲奎並未留下，但已被不少人截圖流傳。

現年22歲羅德里奎茲是西班牙 的模特兒，其實她也具有阿根廷的血統，報導指出基於阿根廷與智利兩國足球競爭關係，因此羅德里奎茲才會嘲笑智利。羅德里奎茲IG在全球擁有540萬名粉絲，當然也引發一些支持智利者不滿，認為她這樣做手法很爛。

另外，羅德里奎茲也已表明支持男友C羅的葡萄牙而非西班牙，這兩隊在預賽分組安排在同一組，將會面對面對決，而她也將會前往俄羅斯為男友加油。