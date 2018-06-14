BBC用排除法預測 比利時力壓德國奪冠

世界日報 編譯中心／綜合13日電 2018-06-14 15:33 用LINE傳送

英國廣播公司(BBC)體育頻道透過數據統計排除了31支球隊，總結出最終奪冠的球隊是比利時。 歐新社

2018年世界盃足球賽14日開戰，究竟哪支球隊會贏得最終的冠軍？英國廣播公司(BBC)體育頻道透過數據統計排除了31支球隊，總結出最終奪冠的球隊；讓人意外的是，冠軍得主既不是巴西 、阿根廷，也不是德國 、法國 ，而是比利時 。

BBC透過數據分析指出，自從1986年以來，奪得世界盃冠軍的全都是種子球隊。由於世界杯盃32支球隊，雖常有黑馬出現，但想要一「黑」到底奪冠的難度卻很大。

BBC根據數據排除了其中的24支球隊，只剩下法國、德國、巴西、葡萄牙 、阿根廷、比利時、波蘭和東道主俄羅斯有奪冠可能。

據分析，前11次世界杯，東道主球隊曾拿到過五次冠軍，但隨後九屆世界杯，只有1998年的法國最終奪冠。BBC因此排除了東道主俄羅斯隊。

冠軍隊的另一特點是防守嚴密。事實上頂尖強隊通常也攻防兼備，因此重攻輕守的波蘭隊被排除在外。

分析指出，過去十次在歐洲國家舉辦世界盃，只有1958年巴西隊拿到冠軍，其餘九次全是歐洲球隊奪冠，所以南美兩強巴西和阿根廷被排除。

而每一支冠軍隊都需要一名優秀的門將，法國隊的洛里斯、德國隊的諾伊爾和比利時隊的庫爾圖瓦都是當今足壇最出色的門將。然而葡萄牙隊的帕特里西奧在實力和知名度上無法同這三人相比，這一新科歐洲盃冠軍因此被排除。

BBC還指出，近20年來，都是大賽經驗豐富的球隊贏得冠軍。因此年輕的法國隊並不被看好，德國和比利時成為僅剩的兩支球隊。

然而除早年的巴西外，近年世界盃歷史上從未有球隊完成衛冕，因此專家們也不看好德國隊最終能做到。所以BBC預測最終結果是：「歐洲紅魔」比利時隊將成為新科世界冠軍。

這樣的預測是否科學，很快就會有答案。