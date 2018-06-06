避免梅西成箭靶 阿根廷、以色列熱身賽決定取消

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-06 12:05 用LINE傳送

阿根廷足協確定取消與以色列熱身賽，避免讓梅西成為箭靶。路透 基於避免觸動以巴衝突敏感神經，也讓主力球員梅西 (Lionel Messi )免於成為箭靶，阿根廷 足協取消本周六在以色列耶路撒冷與地主進行的最後一場熱身賽。

這原是阿根廷安排備戰世界盃足球最後一場熱身，但卻意外引發巴勒斯坦抗議風波，在政治考量下決定取消。據報導以色列方面雖想挽回這場比賽，總理甚至打電話給阿根廷總統不要取消比賽，但有官員指出機會相當渺茫，至於巴勒斯坦則是慶祝阿根廷做了明智決定。

阿根廷目前在西班牙做最終備戰，原本週六將前往耶路撒冷，以色列人都相當期待梅西的到來，球票更在開賣20分鐘內就搶光。其實這場熱身賽原本安排在海法開踢，但以色列卻將比賽移往耶路撒冷，令巴勒斯坦人為此不滿。

巴勒斯坦足協主席拉朱布(Jibril Rajoub)之前表示，「梅西在全球擁有很多球迷，因此我們特別針對他。希望他別來踢這場比賽，否則將發起抵制活動。」甚至更公開表態，若梅西來踢的話，將呼籲及廣大穆斯林與阿拉伯人，燒毀他的球衣、畫像，並唾棄他。

這場比賽猶如把阿根廷球員置於火線，最終阿根廷方面確定取消比賽，伊瓜因(Gonzalo Higuaín)鬆了一口氣說，「他們終於做了正確決定。」

確定取消比賽，巴勒斯坦也態度轉變，特別發函感謝阿根廷足協及梅西，「這是運動精神取得了勝利。」