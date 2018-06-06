避免梅西成箭靶 阿根廷、以色列熱身賽決定取消
聯合新聞網 綜合報導
基於避免觸動以巴衝突敏感神經，也讓主力球員梅西(Lionel Messi)免於成為箭靶，阿根廷足協取消本周六在以色列耶路撒冷與地主進行的最後一場熱身賽。
這原是阿根廷安排備戰世界盃足球最後一場熱身，但卻意外引發巴勒斯坦抗議風波，在政治考量下決定取消。據報導以色列方面雖想挽回這場比賽，總理甚至打電話給阿根廷總統不要取消比賽，但有官員指出機會相當渺茫，至於巴勒斯坦則是慶祝阿根廷做了明智決定。
阿根廷目前在西班牙做最終備戰，原本週六將前往耶路撒冷，以色列人都相當期待梅西的到來，球票更在開賣20分鐘內就搶光。其實這場熱身賽原本安排在海法開踢，但以色列卻將比賽移往耶路撒冷，令巴勒斯坦人為此不滿。
巴勒斯坦足協主席拉朱布(Jibril Rajoub)之前表示，「梅西在全球擁有很多球迷，因此我們特別針對他。希望他別來踢這場比賽，否則將發起抵制活動。」甚至更公開表態，若梅西來踢的話，將呼籲及廣大穆斯林與阿拉伯人，燒毀他的球衣、畫像，並唾棄他。
這場比賽猶如把阿根廷球員置於火線，最終阿根廷方面確定取消比賽，伊瓜因(Gonzalo Higuaín)鬆了一口氣說，「他們終於做了正確決定。」
確定取消比賽，巴勒斯坦也態度轉變，特別發函感謝阿根廷足協及梅西，「這是運動精神取得了勝利。」