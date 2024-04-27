年輕人不愛吃牛肉麵？網曝「貴又不潮」：都改吃拉麵了

牛肉麵是台灣特色小吃之一，不過物價年年飆升，也帶動牛肉麵的價格不斷上漲。PTT網友討論「為什麼年輕人不愛吃牛肉麵了？」其他人直言「太貴，根本吃不起，小碗牛肉麵至少130起跳，份量又吃不飽」，還有人說「跑去吃拉麵了」。

一名網友在PTT發文表示，他在網上發現某間小有名氣的牛肉麵關店，有許多人討論「牛肉麵現在像是老人食物」、「都沒學生要去吃了，附近住戶又不夠撐下去」、「牛肉麵太土了沒氣氛」等，他本身很喜歡吃牛肉麵，因此好奇問「現在年輕人都不吃牛肉麵了嗎？」

其他人則留言「我也蠻喜歡吃的 但現在一碗牛肉麵也太貴，根本吃不起」、「是變太貴」、「窮的都吃泡麵 有錢都吃日式拉麵」、「牛肉麵的泡麵都快吃不起了」、「小碗牛肉麵至少130起跳，份量又吃不飽，要吃兩碗不如去吃自助餐算了」、「因為很貴，吃牛肉湯麵又吃不飽」、「那麼貴，有些店又不知道是不是雷」、「現在年輕人愛吃中國小吃，什麼酸菜魚、肉夾饃」。

也有人認為，不少人會選擇拉麵或其他品項，留言「跑去吃拉麵了」、「年輕人都哈日」、「吃韓國泡麵」、「貴、不潮，拉麵更貴，但潮，年輕人超多」、「裝潢方面，牛肉麵店就很一般的店面而已，跟潮潮的拉麵店比有差啦，但是比起拉麵我還是喜歡吃牛肉麵」、「吃一碗三百的拉麵比較潮」、「拉麵價位整體也比較低」。