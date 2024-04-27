殺豬廢水「潭底溝1年染4色」？議員批新北遇財團就轉彎

新北市新莊及樹林區約3公里長的潭底溝，多年惡臭問題未解，今年至今已有電機公司油漆廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染。市議員蔡健棠痛批，潭底溝四季有4個顏色，「屠宰場問題，局處遇到財團就轉彎。」環保局表示，已開5張罰單處232萬元，4件裁處中。農業局則說，已將肉品市場納入重點稽查對象。

「為何不下令停工？」蔡健棠昨在市議會質詢時，表示潭底溝四季都受到汙染，通常局處遇一般工廠沒有處理汙水，就會要求停工，但屠宰場部分卻一直未解，一年出現4種顏色，「有人跟我講，只要該業者停工，雙北的豬肉就會無法供應。」

蔡健棠痛批，只要一到夏天就臭，但局處視而不見，因遇到農業局管轄的，其他局處就不處理。蔡健堂也問副市長朱悌之該如何解決，朱則回，「依規定怎麼處理就處理」。

環保局表示，去年至今已對肉品市場開5張罰單，共處232萬元，其餘尚有4件正處理中。目前主流塔寮坑溪及潭底溝已納入河川流域治理平台和各局處合作從源頭汙染管制，整個流域去年至今已稽查78次，累罰2600多萬元。

環保局表示，肉品市場不定時排放超標廢水，已是重點稽查對象，強力督促業者改善廢水處理設備效能不足部分，並與農業局要求業者，如未能提高處理效能就該降低屠宰量，潭底溝已列水汙染打擊熱區，除派人力加強稽查外，已於該河段增設監視器監控。

農業局表示，新北肉品市場已於放流口裝設監視系統，並每日回傳排放情形，透過即時監控及人員巡查，避免再次發生汙染；目前正在規畫截流停車場區域用水，不進入汙水處理系統，減輕汙水處理設備量能，同時也規畫增建沉澱池，提升整體汙水處理有效容積。