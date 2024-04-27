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碩士畢業「失業半年」做1工作 她曝3優點：還能緩解焦慮

聯合新聞網／ 綜合報導
網友碩士畢業後失業半年。求職示意圖／ingimage
網友碩士畢業後失業半年。求職示意圖／ingimage

求職不易，若是在找工作的途中沒有那麼順利，很容易使人感到焦慮或心情低落。一名失業半年的網友建議，失業可以到展場當派遣工，「可以當作是賺錢的運動」，優點包括工作簡單、有勞保，加上上班時間彈性，很適合安排正職的面試，她大讚「忙東忙西焦慮好像就沒那麼嚴重了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她碩士畢業半年仍找不到工作，考慮到金錢壓力，因此決定先到展場做派遣工，她直呼「是我非常推薦找不到工作很焦慮的人去，可以當作是賺錢的運動」。

該網友表示，當派遣工工作很簡單，只要在體育館裡搬東西、貼海報，大部份工作都是體力活，而且大型人力公司一定都有勞保，比一般小吃店更有保障，另外加上工作時間彈性，通常是一次二到四天的工作，更能安排時間面試正職，否則若是到工廠輪班，遇到面試還需要經常請假。

該網友也說，工作時間彈性也是缺點，沒辦法做長期穩定，不過一天能有1000到2000元的工資，可以加減補貼生活費，她本來因為找不到工作很焦慮，甚至提不起精神運動，如今做了派遣工的工作，為了工作繞了一整天的體育館，忙東忙西焦慮好像就沒那麼嚴重了。

其他人則留言「也是碩士，找不到正職只好先工讀，根本不敢跟家人朋友說我的職位只是工讀」、「有考慮去勞動力發展署或各縣市青年職涯發展中心諮詢嗎？」、「利用這個的狀態找回自信跟節奏，感覺很不錯」、「知道身邊有心諮碩畢業後去百貨公司賣包包的例子」、「看看現在碩士有多廉價，都淪落到打工了」。

Dcard 失業 打工 派遣工 面試

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