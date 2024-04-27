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新莊潭底溝旁「國小生邊上課邊忍臭」 抽水站改建有進度

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北即時報導
流經新北市新莊及樹林區的潭底溝，因上游常遭工業區不肖業者排放汙水，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝多年飄散惡臭。圖／市議員蔡健堂提供
流經新北市新莊及樹林區的潭底溝，因上游常遭工業區不肖業者排放汙水，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝多年飄散惡臭。圖／市議員蔡健堂提供

流經新北市新莊及樹林區的潭底溝，因上游常遭工業區不肖業者排放汙水，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝多年飄散惡臭。地方居民反映，水溝旁是國小，學生整天聞臭味都不敢開窗。為減少異味問題，新北水利局正辦理潭底溝抽水站機組更新工程及抽水站改建，工程預計5月21日開標，預計2026年完工。

在地民眾抱怨，除了大家運動時會聞到惡臭味，必須要戴著口罩外，光華國小就在潭底溝旁邊，小學生上下學都需忍受水溝惡臭，整個學校都是臭味，「大家都不敢開窗戶」，就怕臭味整天停留在鼻腔內。也有居民說，只要路過潭底溝前，就會先開始憋氣快步通過，希望市府盡快解決。

除了環保局抓不肖業者偷排廢水、農業局管新北肉品市場外，水利局也在改善生活汙水處理。新北水利局長宋德仁表示，因主流塔寮坑溪比較高、潭底溝比較低，水就會積在那，目前能先做就是透過抽水站改建，優化抽水效能，並施作子溝，讓水流速加快，減少味道滯留。

宋德仁也說，味道的主要源頭是因上游有很多工廠，其他局處同步管理這些工廠避免偷排事業廢水，才能有效解決味道跟水質問題。目前潭底溝抽水站工程已4月上網招標，預計5月21日開標，工期為785天，預計2026年完工。

水利局 環保局 臭味

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