服務50年、八德監理所居北市精華區 議員批賴著不搬家

交通部台北市區監理所位於北市八德路核心精華區，承租北市土地使用，北市議會107年至今已做2次附帶決議，請市府洽請中央遷移，收回土地開發使用，但議員批評北市府和中央竟都不理，且北市府今年還續租，中央持續「賴皮」，要求北市交通局立即發文，不再續約。北市交通局長謝銘鴻表示，會維護市府權益立場，據理據理力爭。

市議員秦慧珠指出，北市的南松山地區發展再生計畫，有個「害群之馬」就是交通部，因計畫最核心，就是台北市區監理所，107年議會附帶決議請市府要中央遷移，2年後不再續約，但到109年，北市府不理，中央也不理，議會111年又下附帶決議，請市府要中央遷移，否則112年不再續租，但北市府今年還是續租，中央還持續「賴皮」。

秦慧珠表示，監理所拆掉可蓋松山區行政大樓、社福大樓，對松山區很重要，市議會兩度做成決議，中央曾說115年要搬家，現在卻說要118年才搬，理由是交通部經費不足。她說，111年6月市府就有開發計畫，交通局應不再續租。

另外，議員耿葳指出，中央遷建一再跳票，從107年至118年將歷時12年，據她了解未來監理所中央可能會遷建建到文山區羅斯福路6段，但該預定地點周邊全是住宅區，未來的交通衝擊難免，交通局也必須概括承受處理交通問題，應立即與公路總局協調，盡速跟地方召開說明會讓里民們知道這訊息。

謝銘鴻表示，會維護市府和市民權益，目前已經改為1年1簽，且會明確告知交通部市府有自己的開發計畫，也會立即函文交通部。北市停管處表示，每年向台北市區監理所收租，按公告地價，一年收租金約1千多萬。

北市交通局指出，交通部本來是說116年會搬遷，後因工程經費不足未搬，從議會有附帶決議開始後已改1年1約，但期間若市府有開發計畫，準備要動工，經告知中央要使用，就可以不再續租，這在契約中有規定。不過當時監理所也表示，遷建地點還沒選好，在原地也是繼續服務台北市民眾，如果遷走了對民眾也很不方便，這是服務大台北地區的民眾。