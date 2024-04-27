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傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性
國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率領16名黨籍立委赴中國大陸參訪，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁訪中團欠缺主體性跟代表性，自甘墮落成為中國統戰道具跟配角，呼籲傅崐萁傳達台灣正確民意，不要只想成為中國國家主席習近平開心果，卻成為台灣人的「傅」心漢。
吳思瑤指出，傅崐萁訪中團行程遮遮掩掩，要中國要見什麼人、參訪什麼單位三緘其口，還稱要保密，究竟有什麼不可告人之事，不敢對台灣社會公開。
吳思瑤質疑，傅崐萁先前不是說要去中國推銷台灣觀光跟農漁特產，但從中國現在公布的行程完全毫無相關，看到國民黨訪問團毫無置喙餘地，中國叫你往東就往東、往西就往西。
吳思瑤說，傅崐萁訪問團只代表國會少數，沒有資格承諾任何立法、修法作為，也欠缺公權力授權，沒資格代表台灣政府進行任何政治交換，呼籲傅崐萁傳達正確台灣民意，不要只想成為習近平開心果，卻成為台灣人的「傅」心漢。
民進黨立委洪申翰說，傅崐萁率團訪問中國是在傳達兩個訊息，第一，傅崐萁領導的國民黨團有能力破壞所有８年累積下來的基礎與國家發展路線，講更白一點，傅崑萁才是新國會秩序的決定者。第二，傅崐萁也在傳達有能力抗衡民進黨與民主國家聯盟的是傅崐萁，不是馬英九，也不是朱立倫。不要再把他當成地方土豪，傅崐萁才是最佳合作對象。
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