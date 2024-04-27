國道掉落貨櫃釀一死 肇逃司機通緝犯身分曝光

邱姓物流駕駛昨天開貨櫃車行經國道1號北上擦撞護欄，造成貨櫃掉落，但他怕通緝身分曝光踩油門逃逸，卻害後方聯結車撞上遺落的貨櫃，致劉姓司機傷重不治；邱先在交流道棄車，再轉搭計程車，且頻頻製造斷點躲避，但警方過濾監視器與鎖定手機，於楊梅將他逮捕並搜出毒品，警詢後依過失致人於死、毒品危害防制條例及竊盜等罪，押解歸案。

邱男昨因不明原因自撞內側護欄後，導致後方貨櫃掉落於車道上逃逸，而後方營半聯結車撞擊該貨櫃，劉男一度受困車內失去呼吸心跳，消防人員立即破壞器材脫困，救護人員給予頸圈長背板固定、CPR等救護處置，雖頭部無明顯外傷，不過緊急處置送醫後仍宣告不治。

警方昨獲報到場，循國道往前搜尋有無疑似掉落貨櫃車輛，並於距離案發地約3公里中壢交流道發現一部營半聯結車車身有明顯撞擊痕跡，車內並無駕駛人，研判應為該車肇事，再循線追查鎖定邱男。

邱男是物流公司的委外司機，肇事後因涉嫌竊盜、妨害自由案通緝在身，擔心被警方查獲，立即駕車下新屋交流道，並將車輛棄置於路邊肇事逃逸，隨後於在楊梅、中壢、龍潭等地，不斷轉搭計程車竄逃。警方調閱過濾相關監視器，鎖定邱男逃亡使用車輛，昨下午4時許於楊梅區天成醫院附近緝獲邱男歸案。

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