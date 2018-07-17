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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

銀球獎比利時隊長阿札爾 銅球獎法國格里茲曼

聯合新聞網 文／張皓勛
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比利時隊長阿札爾獲銀球獎。 美聯社
比利時隊長阿札爾獲銀球獎。 美聯社
世足金球獎歷來被視為安慰獎，近五屆都是頒給非冠軍隊成員，這次也不例外。不過本屆金球獎得主莫德里奇(Modric)可說是實至名歸，他帶領「格子軍團」寫下黑馬傳奇奪下亞軍，功勞絕對不在話下。然而世足賽還有頒發銀球獎與銅球獎，這被世人遺忘的獎項，得主分別是比利時隊長阿札爾(Hazard)與法國的格里茲曼(Griezmann)。

比利時的阿札爾這次掛上隊長繡標，帶領「歐洲紅魔」創下隊史最佳成績，雖然身高不到1米8，但驚人的速度加上優異的盤帶能力讓他在場上威力無窮，並擄獲不少粉絲。總計他這次賽會繳出3進球2助攻的亮眼成績單，獲得銀球獎也算在意料之中。而好的表現也為他敲開轉會大門，據外媒報導，西甲豪門皇馬有意引進這位目前效力英超切爾西的好手，希望他能彌補頭牌球星C羅走後的空缺。

法國的格里茲曼則獲得銅球獎的殊榮，本屆賽事他表現倒吃甘蔗漸入佳境，特別是進入淘汰賽後幾個關鍵助攻與進球，都為球隊鎖定勝局，是法國奪冠的一大英雄。同時他也是這次的銀靴獎得主，他在決賽踢進點球後累積進球數來到4顆，追平了盧卡庫(Lukaku)，因為比較助攻的關係勝出，而帶回銀球獎寶座。總計他本屆世足繳出4進球2助攻的表現。

法國格里茲曼。 路透
法國格里茲曼。 路透

世足阿扎爾格里茲曼

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