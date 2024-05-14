仁寶毛利率衝12年新高 擺脫「毛三到四」只差一步

仁寶（2324）昨（13）日公告首季財報，受惠產品組合優化、營運效率提升，營益率、毛利率「雙率雙增」，毛利率更衝上4.91%，改寫逾12年來新高；稅後純益18.91億元，季增6%，年增36%，每股純益0.43元，公司預期本季PC、非PC出貨量都將同步升溫。

仁寶所處的電子代工業過往被稱為「毛三到四（毛利率3%至4%）」的微利行業，仁寶上季毛利率已逐步逼近5%整數大關，朝擺脫「毛三到四」之路不遠。

仁寶首季合併營收1,995.71億元，季減17%，年減5%；毛利率4.91%，季增0.27個百分點，年增0.45個百分點，攀上2011年第4季以來新高；營益率1.42%，季增0.02個百分點，年增0.34個百分點。

仁寶近年持續優化產品組合，朝高附加價值產品布局，目標三年內將PC占比降至40%，非PC占比拉升至60%，以持續提高毛利率、優化獲利能力，目前也逐步降低平板產品比重，朝毛利較高的產品線發展，營運持續聚焦車電、伺服器、5G、醫療等新事業。

仁寶首季PC營收占比72%，非PC營收占28%，受到季節性因素影響，PC、非PC產品出貨均將較去年第4季季減雙位數百分比，不過，受惠PC、非PC產品組合均有改善，挹注毛利。

另外，相較於去年第4季受匯損波及，仁寶今年首季因美元大幅升值，匯兌收益達2.13億元，也挹注業外表現，使整體業外貢獻達1.34億元。

仁寶預期，本季PC、非PC出貨量都將同步升溫，其中，PC出貨量可望較首季成長個位數百分比，下半年進入旺季後，整體表現將優於上半年。

仁寶總經理翁宗斌先前指出，上半年受景氣影響，PC產業還是會較去年同期下滑，若下半年景氣回升，加上AI PC新應用帶動，全年PC出貨有機會個位數成長。

伺服器方面，翁宗斌看好，今年整體伺服器營收將成長三至四成，其中，AI伺服器營收占比估超過兩成，以因應客戶需求配合認證輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾機種產品，並持續布局歐洲二階（Tier 2）資料中心供應商。

仁寶昨日股價漲0.1元，收36.5元，外資連續買超四個交易日，共敲進逾1.8萬張。