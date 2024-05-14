和泰車好猛…Q1賺逾一股本 全年新車銷售挑戰新高峰

龍頭車廠和泰車（2207）昨（13）日公布第1季財報，單季獲利一個股本落袋。和泰車第1季合併營收720.7億元，創歷史同期新高，年增6.06%，稅後純益58.9億元，為同期新高和單季第3高，年增16.23%，每股純益（EPS）10.56元，比去年再多1.47元。

車市第1季較去年並未成長，但和泰車第1季的獲利創下歷史同期新高，和泰車設定「今年全年新車銷售要再創新高、獲利較去年成長」的目標，第1季的獲利表現符合公司預期。

去年此時，和泰車因為日本原廠將原本大陸的LEXUS 配額轉給台灣，大量而且高價的LEXUS LM大量交車，LM車款屬於長期供應不足的車款，大量交車除了挹注營收之外，對於獲利的助益更可觀，去年第1季、第2季的獲利基期相當高。今年少了LEXUS超額的配額挹注，獲利卻仍然較去年成長，表現超出市場預期，並因為本業的獲利表現強勁，全年的表現也更加樂觀。

和泰車去年全年EPS 41.03元創下歷史新高紀錄，和泰車對今年車市規模預估為45萬台，比去年全年的47.7萬台保守，但和泰車今年仍設定銷售與獲利都要持續成長，原先市場也被認為這項目標不易達成，畢竟和泰車的市佔率已相當高，業界認為很難再成長，但和泰車藉由產品組合調整，擴大商用車的產量，補足去年的缺口，持續獲利成長。

依據和泰車的分析，今年第1季受惠TOYOTA車系Yaris Cross等銷售狀況佳，RAV4去年缺車的情況已獲得改善，挹注本業獲利表現；另外在金融資產部份， 包含所持之有TOYOTA股票的評價利益，也是提昇獲利的主因之一。

轉投資事業中， 組車廠國瑞汽車因Yaris Cross，TownAce 銷售良好帶動製造台數成長，增加營收及獲利。

在關係企業， 和泰產險受惠於投資收益增加，和泰興業因處份資產認列利益，車美仕因國內外車用品需求增加帶來獲利成長。而和潤與和運則分別因升息及投資收入減少影響獲利表現，大陸和通則受電動車削價競爭使整體市場變化劇烈，獲利稍有衰退。

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