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助法國闖世足決賽 姆巴佩：比作夢還扯

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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法國闖進世足決賽，姆巴佩直喊比作夢還扯。 美聯社
法國闖進世足決賽，姆巴佩直喊比作夢還扯。 美聯社

1年前才披上法國國家隊戰袍、在本屆大放異彩的19歲天才姆巴佩（Kylian Mbappe），賽後表示作夢也沒想過，首闖世足賽殿堂就幫助球隊重返睽違12年的決賽，形容這比他做過最瘋狂的夢還要誇張。

法國在4強賽藉第51分鐘由烏迪迪（Samuel Umtiti）致勝頭錘，1：0氣走「歐洲紅魔」比利時，搶下首張決賽門票，隊史第3度挺進決賽，有機會繼1998年法國世足賽後，高捧第2座大力神盃。

姆巴佩在16強賽對阿根廷的下半場連進兩球而一戰成名，成為繼巴西球王比利（Pele）後，史上第2位在世足賽淘汰賽，單場踢進2球球員。今在4強賽對比利時，姆巴佩穿針引線，為法國多次製造門前機會，一次後腳跟傳到禁區腳法技驚四座，不過終場傷停補時前遲遲不把球還給比利時，吞下一張黃牌。

首闖世足賽就站上決賽，姆巴佩難以置信的說，「這簡直像是夢想中的夢想，我不知如何形容，這幾乎不在我最瘋狂的夢哩，即便像我這麼愛做白日夢的人，都沒辦法想像到這一刻。」

姆巴佩說，「我們還有最後一哩路要走，我們對至今的表現引以為傲。」

姆巴佩已在世足賽攻進亮眼的3球，不過他不認為自己是金球獎的熱門人選，「如果我可以藉由跑動、射門幫助球隊，我就會去做。但我希望的是拿下大力神盃，金球獎不在我的計畫中。」

姆巴佩法國世足金球獎

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