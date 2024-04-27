機場黃牛假意受檢卻加速衝撞壓傷警 妨害公務加傷害罪起訴

桃園國際機場叫車、違法招攬客的事件不斷，甚至冤家相打，影響國家形象，新北市五股區25歲曾姓男子擔任白牌車司機，去年9月初某晚，接獲張男順利於一 航廈攬客，趕到15會面點要載客時，巧遇航警局員警查緝，曾假意受檢靠邊，卻趁員警走到駕駛座旁時加速駛離，不僅撞傷員警左後輪還輾壓員警右腳，桃園地檢署偵結，將曾男依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。

起訴事實指出，曾男（公共危險部分另為不起訴處分）明知計程車客運業至台灣桃園機場攬客接送須具備機場排班登記證，如未領有機場排班登記證即攬客接送，依公路法第77條之3之規定處新臺幣9000元以上9萬元以下罰鍰；曾男於2023年9月9日晚上10時52分，因接獲張男在桃園市大園區航站西路15號臺灣桃園機場第一航廈違規招攬孫姓乘客，駕駛自用小客車至第一航廈15會面點違規接載旅客。