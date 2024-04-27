MLB／小熊超賺！今永昇太6.1局7K豪取4連勝 寫隊史百年紀錄

小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現，今天面對紅襪隊先發6.1局僅失1分，投出7次三振，不僅幫助球隊以7：1贏球，生涯前5戰取得4勝更寫下小熊隊史148年首見紀錄。

今永昇太今天面對紅襪打線，開賽連抓10個出局數，直到4局下1出局後才破功，而且是被歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出一發中外野陽春砲，隨後又因保送加安打浮現危機，但他成功連抓2個出局數解圍。

今永昇太最終以88球投出本季旅美以來的最長局數，被敲出5支安打僅失1分，另有7次三振、1次四壞保送，防禦率從0.84略漲至0.98。

而小熊隊在2局上就靠4支安打攻下2分，4、5局各靠犧牲打敲回1分，7局上再打下3分，讓今永昇太收下本季第4場勝投。

這也讓今永昇太成為小熊隊史第一位在生涯前5場出賽就拿下4勝0敗的先發投手，而大聯盟歷史上則是第37人，前一次出現生涯前5戰4勝0敗且防禦率低於1的先發投手，已經是1945年紅襪隊的費里斯（Dave Ferriss）。