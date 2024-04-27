快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／小熊超賺！今永昇太6.1局7K豪取4連勝 寫隊史百年紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現！ 路透
小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現！ 路透

小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現，今天面對紅襪隊先發6.1局僅失1分，投出7次三振，不僅幫助球隊以7：1贏球，生涯前5戰取得4勝更寫下小熊隊史148年首見紀錄。

今永昇太今天面對紅襪打線，開賽連抓10個出局數，直到4局下1出局後才破功，而且是被歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出一發中外野陽春砲，隨後又因保送加安打浮現危機，但他成功連抓2個出局數解圍。

今永昇太最終以88球投出本季旅美以來的最長局數，被敲出5支安打僅失1分，另有7次三振、1次四壞保送，防禦率從0.84略漲至0.98。

而小熊隊在2局上就靠4支安打攻下2分，4、5局各靠犧牲打敲回1分，7局上再打下3分，讓今永昇太收下本季第4場勝投。

這也讓今永昇太成為小熊隊史第一位在生涯前5場出賽就拿下4勝0敗的先發投手，而大聯盟歷史上則是第37人，前一次出現生涯前5戰4勝0敗且防禦率低於1的先發投手，已經是1945年紅襪隊的費里斯（Dave Ferriss）。

今永昇太 小熊隊 紅襪

延伸閱讀

MLB／大谷翔平轟掉噓聲 道奇本季最大得分痛宰藍鳥

MLB／山本由伸王牌發威 大谷0安丟打擊王

MLB／場均2.24分！白襪開季3勝22敗平美聯最差紀錄

MLB／狂！大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟回應藍鳥噓聲 追平教頭紀錄球被撿走

休賽季的意外劇碼，讓道奇隊日本球星大谷翔平造訪多倫多的首打席就被藍鳥球迷狂噓，不過他以開轟回應噓聲，也追平總教練保有的日...

MLB／大谷翔平轟掉噓聲 道奇本季最大得分痛宰藍鳥

道奇隊日本球星大谷翔平在藍鳥球迷噓聲中開轟，追平自家教頭紀錄，道奇隊也在今年首場作客多倫多賽事寫下本季最高得分，以12：...

MLB／小熊超賺！今永昇太6.1局7K豪取4連勝 寫隊史百年紀錄

小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現，今天面對紅襪隊先發6.1局僅失1分，投出7次三振，不僅幫助球隊以7：1贏球，生涯...

MLB／巨人終結者出場前關燈 捕手黑暗接球眾人憂：還活著嗎

美國棒球迷熱烈討論一段影片，巨人隊終結者杜瓦牛棚練投時，球一出手，燈光突然熄滅，引人擔心捕手安危「他還活著嗎」

MLB／打擊率不到1成、一半打席吞K！金鶯將頭號新秀下放3A

金鶯隊聯盟頭號大物哈勒戴（Jackson Holliday）生上大聯盟後狀況不佳，明顯尚未適應最高層級強度，根據大聯盟官網報導，今天金鶯將哈勒戴下放回3A練功，並升上外野手麥肯納（Ryan McKen

MLB／山本由伸王牌發威 大谷0安丟打擊王

道奇隊等到山本由伸展現王牌身手，昨天先發6局無失分還飆出7K，帶著5連勝要進軍多倫多面對與大谷翔平頗有「故事」的藍鳥隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。