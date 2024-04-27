香蕉變餡！微熱山丘打造主題店、海邊走走「香蕉愛餡」

「香蕉」成為今夏甜點新寵。微熱山丘香蕉季率先開跑，並且打造全台首間山丘芭娜娜主題店，再推六款動物切割造型餅乾。海邊走走則是主打「咖啡拿鐵蛋捲」，全新禮盒同步亮相。

微熱山丘以南投山蕉為原料的食玩甜點「山丘芭娜娜」，利用獨家水刀切割工法割出六款動物造型餅乾，每片餅乾中，動物們都以「相招」（香蕉諧音）成群結隊的形式呈現，隨機收入盒中，打造如同盲盒開箱般的驚喜體驗，盒內動物餅乾可以任意排列組合，自創有趣的動物互動場景。

除了山丘芭娜娜換新包裝，微熱山丘也將新光三越中港To Go專櫃打造成第一個山丘芭娜娜主題店，不只有放大版的動物造型餅乾和咖啡杯，也在空間中掛上山蕉與山蕉葉，彷彿置身香蕉樂園。

手工愛餡蛋捲品牌海邊走走，也推出全新「摩登午茶饗宴系列禮盒」，禮盒以暖色調同色系印刷，展現有如春日暖陽的舒適氛圍，小份量獨立包裝設計順手不沾手，同時精選四款下午茶推薦口味：咖啡拿鐵、香蕉愛餡、黑巧克力愛餡、堅果愛餡。其中，主打口味「咖啡拿鐵蛋捲」，選用哥倫比亞咖啡豆搭配研磨腰果內餡，綿密而不甜膩的口感，被形容為「像是在享受一杯香醇的拿鐵咖啡」，這也是首次以單一口味蛋捲禮盒呈現。

曾滿載好評的「香蕉愛餡蛋捲」今年也大勢回歸。以南投山蕉甜中帶酸的獨特風味，融入可可脂與獨家堅果內餡，再用添加堅果烘焙脆片的厚實蛋捲層層包覆，飽滿的山蕉香氣與濃郁餡料，適合與好友歡享下午茶時光。