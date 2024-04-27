90歲爺擁5套房…死後遺產「全贈鄰居」拒給家人 法官1原因力挺

「遠親不如近鄰」雖是老生常談，卻是至理名言。北京1名年過90歲的阮姓老翁終身未婚無兒無女，和1名同村劉姓男子達成協議，由男子養老送終，老翁則以遺產相贈，當時他只有1個近800平方米的大宅。該大宅約12年後被劃入拆除項目，老翁獲得5套安置房屋，老翁同年因病過世，但他尚有1名妹妹及2名侄女，劉男要將她們起訴至法院，以確認遺贈扶養協議有效。多名村民出庭作證，證實劉男一直照顧老翁，負責生養死葬，甚至安排全家人搬到老翁住所一起生活。法庭最終裁定劉男獲得老翁所有遺產，老翁家人不會獲得一分一毫。

涉事阮姓老翁生於1930年，父母早亡，阮翁有四兄一妹，目前二哥的2名女兒和阮翁胞妹仍然健在，但雙方甚少來往，她們探望阮翁的次數不多。阮翁住在北京市順義區，仍然單身，沒有生兒育女，生活無依無靠。

到了2011年，阮翁向村委會求助，村委會知道同村劉家和阮翁關係較好，當中劉男人品備受讚譽，在村委會的主持下，劉男願意照顧阮翁，雙方簽署《遺贈扶養協議》，約定劉男為阮翁養老送終，阮翁死後以所有遺產相贈，包括村內1個近800平方米的大宅，協議書寫明「保證（劉男）悉心照顧遺贈人（阮翁），讓老人安度晚年，至遺贈人阮大爺去世之前，供給生活水平保持全村平均生活水平。

同年11月起，劉男開始照顧阮翁，甚至全家搬到阮翁住所一起生活，他們記錄相關情況，包括一家人為阮翁過生日、劉男的孫子孫女向阮翁磕頭拜年、孫女為老人洗腳。

2023年3月，阮翁大宅被納入拆除項目，因此獲得賠償，總共有5套安置房屋。同年10月，阮翁因病過身，終年93歲，劉男為對方送上最後一程，購買墓地和辦理喪葬儀式。由於當時阮翁的胞妹和2名侄女仍在生，劉男最終要將她們起訴至法院，經法官確遺產協議有效，才能辦理房屋過戶。

案件提堂後，多位村民出庭作證，證實阮翁的生活水平和同村人相比是屬於中上水平，例如阮翁肺部欠佳，劉男安裝5個增氧機，阮翁每日早上要食煮蛋和飲奶，劉男連續12年都做到，不時更換早餐口味，包括煲粥和燉肉。法官實地調查，確認劉男和阮翁同住情況，阮翁和胞妹、2名侄女較少來往，她們在庭上也承認探望阮翁的次數不多。

順義法院近日作出判決，確認《遺贈扶養協議》有效，認定5套房屋的所有權益應由劉男繼承。法官同時指出表示，劉男在阮翁年歲已高、無人照管時，承擔扶養責任，與其共同生活12年，照顧對方生活，履行協議書的生養死葬義務，為其行為給予正面評價。

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文章授權轉載自《香港01》