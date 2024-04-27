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英政府召集逾20所頂尖大學高層 研商應對中國威脅

中央社／ 倫敦26日專電
英國副首相陶敦25日召集24所英國頂尖大學校長，聽取情報單位簡報來自中國等威權國家的安全威脅，並研商因應對策。（路透）
英國副首相陶敦25日召集24所英國頂尖大學校長，聽取情報單位簡報來自中國等威權國家的安全威脅，並研商因應對策。（路透）

英國副首相陶敦25日召集24所英國頂尖大學校長，聽取情報單位簡報來自中國等威權國家的安全威脅，並研商因應對策，未來不排除對涉及敏感科技研究的大學人員實施安全權限審查。

陶敦（Oliver Dowden）與科技大臣唐萃蘭（MichelleDonelan）共同主持會議，由對內情報機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）及國家網路安全中心（NCSC）代理執行長歐斯華（FelicityOswald）進行國安簡報。

這是英國政府首次邀集大學院校領導層召開如此高層級的安全會議。

應邀出席的20餘所英國頂尖大學為「羅素大學集團」（Russell Group）成員，包括牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院（Imperial College London）。

英國國會情報暨安全委員會去年7月發布的「中國報告」及多篇媒體調查報導曾提及，這些大學是中方資金及人員著力甚深的滲透目標。

根據英國政府今天釋出的資訊，部分國家鎖定英國大學院校下手，以滿足其在威權統治、軍事和商業領域的優先需求，因此危害英國國家安全。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）23日才剛在公開演說形容中國是「威權軸心國」。

情報單位評估，英國大學院校面臨的安全風險在尖端科技領域尤其明顯；相關國家透過公開及非公開機制，多管齊下，企圖不當取得智慧財產、竊取優勢。

陶敦在25日的會議宣布，他有意在今年夏天啟動大規模諮詢，廣泛與各大學院校商議如何在自由開放、學術獨立、國際合作與英國國家安全之間取得平衡。

他強調，政府僅擬就「小部分」學術研究強化安全防衛機制，特別是具「軍民兩用」潛力的項目。政府也將與大學院校研議，如何有效避免校方過度依賴外國資金。

根據25日與「羅素大學集團」成員的初步討論結果，英國政府目前考慮採取的措施包括對涉及敏感、尖端科技研究的大學關鍵人員實施安全權限審查；投入資金，發展大學院校在研究工作的安全防衛能力；強化通報程序，以增進大學院校資金來源及流向的透明度。

英國大學聯合會（Universities UK）執行長史登（Vivienne Stern）說，聯合會將蒐集總計142所大學會員的意見，以協助政府打造正確的政策，在開放跨國合作及保衛國家和大學利益之間取得平衡。

「羅素大學集團」執行長布萊德夏（TimBradshaw）說，旗下大學皆已與政府和情報單位密切合作，以保護英國在人工智慧（AI）等先進領域的突破性成果、維護國家利益。不過，安全挑戰的樣態持續變化，大學院校需具備適當的專業知識、能力及情資，以利與時俱進。

陶敦18日在倫敦發表演說，期間預告他將邀集大學校長和情報機關代表，討論英國高等教育機構面臨的國安風險及因應對策。

他當時也首次公開透露，政府曾對高等教育機構面臨的國安風險進行內部評估，結果顯示英國大學院校必須強化安全韌性。

他提到，有必要檢視在最敏感學門，是什麼樣的人有管道接觸最先進研究。此外，有必要確保大學院校不至於因為依賴外國資金，而遭不當影響、脅迫、剝削，或受地緣政治緊張局勢升高波及。

中國是英國大學院校最重要的外國學生和資金來源之一。儘管中國對英國構成的安全威脅日益受關注，校方往往以政府對教育和學術研究投資不足、多年未調升本國學生學費法定上限為由，指出即便學生和資金來源多元化、分散風險很重要，短期內大幅縮減與中國的接觸是強人所難。

根據英國高等教育統計局（HESA）去年11月發布的統計資料，在2021至2022年，英國大學院校有67萬9970名外國學生，其中有15萬1690人來自中國，中國是最大的外國學生來源。2017/18至2021/22學年共計5年期間，留英中國學生人數增加41%。

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