環保咖看過來！竹市自備容器消費集點 還能抽液晶電視

新竹市環保局近年推出「新竹環保咖」減塑生活系列活動受好評，今年再邀集113家餐飲店家響應「自備餐盒杯1享2集3抽」活動；民眾從5月1日起至10月31日，只要自備餐盒或飲料環保杯至活動店家消費，除可享活動店家提供自備容器優惠、集點兌換超商電子商品卡，還有機會抽到55吋液晶電視、SWITCH等大獎，歡迎民眾參與。

竹市府環保局長江盛任說，自備「餐盒、飲料杯」活動很受歡迎，帶動自備容器的民眾成長，去年獲得3萬4964人次響應、減量達3萬4964盒杯次。為落實節能減碳行動，市府今年第一階段推動為期6個月的「PART1自備餐盒杯」活動，第二階段「PART2外送指定循環餐盒／杯」活動將於6月1日至8月31日接力登場。

環保局說明，此次活動採電子集點方式，民眾每次自備容器並於活動店家消費後，即可獲得1張集點抽獎券，掃描券上QR碼並登錄手機號碼可再獲得1點數，每人每日每店限集點1次，集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每月限兌換1張，兌完為止。

活動抽獎則採電腦抽獎，民眾每次掃描「集點抽獎券」登錄手機號碼，除集點外，同時也獲得1次抽獎機會。獎項有JVC 55吋聯網液晶顯示器、SWITCH主機、Apple Watch、Bruno多功能電烤盤組、美膳雅9L多功能氣炸烤箱及百貨禮券等15項好禮。

環保局分享，同仁在與店家洽談合作活動時，正巧遇到自備環保杯購買飲料的廖小姐，廖小姐分享，現在出門都會習慣自備容器，能享有自備折扣，每個月「能多省下幾杯的飲料錢」。參加環保局的自備活動還有集點抽獎活動，是小資族的一大福音。

今年共有113家餐飲店響應新竹環保咖的「自備餐盒杯1享2集3抽」活動，尤其國立清華大學及國立陽明交通大學兩校連年大力支持，邀集校內餐廳參加活動，減少校園拋棄式垃圾，達到源頭減量。活動詳情可上竹市環境保護局資源回收網查詢https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/，自備次數越多、中獎機會就越多。